ETV Bharat / state

आईपी एक्सटेंशन में कूड़े का ढेर: निगम ने बिना सूचना रद्द किया टेंडर, 119 सोसाइटियों के हजारों परिवार परेशान

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली की आईपी एक्सटेंशन इलाके में 119 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले हजारों परिवार कूड़े के निस्तारण को लेकर परेशान है. दरअसल दिल्ली नगर निगम ने इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से कूड़ा उठाने वाली एजेंसी का टेंडर निरस्त कर दिया है, हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली नगर निगम ने इस फैसले को बिना ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के सहमति से ले लिया और इसकी जानकारी भी इन्हीं नहीं दी. यहां तक की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई. अब इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग कूड़ा के निस्तारण को लेकर प्राइवेट लोगों पर आश्रित हो गए.

ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के पदाधिकारी सुरेश बिंदल ने बताया कि 17 दिसंबर को कूड़ा उठाने वाली एजेंसी IPCA की तरफ से उन्हें पत्र मिला, जिसमें बताया गया कि दिल्ली नगर निगम शाहदरा साउथ जोन के उपायुक्त ने उनके टेंडर को निरस्त कर दिया है, ऐसे में वह अब कूड़ा नहीं उठाएगी. सुरेश बिंदल ने बताया कि इस फैसले को बिना ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के सहमति से ले लिया और इसकी जानकारी भी इन्हीं नहीं दी. यहां तक की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई. अब इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग कूड़ा के निस्तारण को लेकर प्राइवेट लोगों पर आश्रित हो गए.