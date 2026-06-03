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कचरा संग्रहण शुल्क में वृद्धि, जनता पर महंगाई की मार, विपक्ष का हमला- कचरा सफाई बेहाल फिर भी टैक्स की बौछार

रायपुर नगर निगम के यूजर चार्ज में बढ़ोतरी पर घमासान शुरू हो गया है. विपक्ष इसे जनता के साथ छलावा बता रहा है.

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कचरा संग्रहण शुल्क रायपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 8:31 AM IST

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रायपुर: नगर पालिक निगम द्वारा संपत्ति कर (Property Tax) के साथ लिए जाने वाले मासिक 'यूज़र चार्ज' (कचरा संग्रहण शुल्क) में की गई वृद्धि को लेकर राजधानी में सियासी और सामाजिक पारा गरमा गया है. एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक राजपत्र के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए उपभोक्ता प्रभार की दरें और हर तीन साल में होने वाली स्वतः मूल्य वृद्धि (Escalation Clause) का नियम लागू है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे जनता के साथ सरासर छलावा बता रहा है.

रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने रायपुर महापौर और उनकी परिषद पर तीखा हमला बोलते हुए इस निर्णय पर पुनः विचार करने की मांग की है. उनका कहना है कि शहर के सभी 70 वार्डों में चारों ओर गंदगी पसरी है, नालियां जाम हैं, और धरातल पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है; ऐसे समय में टैक्स का बोझ बढ़ाना रायपुर की जनता के साथ अन्याय है.

कचरा संग्रहण शुल्क बढ़ाने पर रायपुर नगर निगम में घमासान (ETV Bharat Chhattisgarh)

₹10 से ₹50 तक की मासिक वृद्धि, आंकड़े आए सामने

जारी नई 'यूजर चार्ज तालिका' के अनुसार, साल 2026 के लिए आवासीय और वाणिज्यिक दोनों ही क्षेत्रों में दरों को बढ़ा दिया गया है. आवासीय संपत्तियों में हर 3 वर्ष बाद ₹10 की वृद्धि का नियम है, जबकि वाणिज्यिक में ₹10 से लेकर ₹50 तक की बढ़ोतरी की गई है.

आवासीय (आवास) दरों में बदलाव

  • 500 वर्गफुट तक: पहले ₹30/माह था, जो अब बढ़कर ₹40/माह (₹480 वार्षिक)
  • 501 से 1000 वर्गफुट: पहले ₹40/माह था, जो अब बढ़कर ₹50/माह (₹600 वार्षिक)
  • 1000 वर्गफुट से अधिक: पहले ₹70/माह था, जो अब बढ़कर ₹80/माह (₹960 वार्षिक)
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कचरा संग्रहण शुल्क में वृद्धि (ETV Bharat Chhattisgarh)

वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (कमर्शियल) दरों में बड़ा उछाल

  • 100 वर्गफुट तक: वर्तमान राशि ₹130 से बढ़ाकर सीधे ₹180/माह (₹2160 वार्षिक) कर दी गई है (₹50 की वृद्धि)
  • 101 से 300 वर्गफुट: ₹230 से बढ़ाकर ₹280/माह कर दी गई है
  • 301 से 500 वर्गफुट: ₹300 से बढ़ाकर ₹350/माह कर दी गई है
  • 501 से 1000 वर्गफुट: ₹400 से बढ़ाकर ₹450/माह कर दी गई है
  • 1000 वर्गफुट से अधिक: ₹650 से बढ़ाकर ₹700/माह कर दी गई है
  • शॉपिंग मॉल: ₹0.90 प्रति वर्गफुट से बढ़ाकर ₹1 प्रति वर्गफुट (₹12 वार्षिक) कर दिया गया है.

स्वच्छता के नाम पर सिर्फ दीवारों पर पेंटिंग, करोड़ों की बर्बादी

नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी का आरोप है कि रायपुर के वार्डों में जमीनी स्तर पर सफाई ठप पड़ी है. लोगों के घरों से नियमित कचरा नहीं उठ रहा है, लेकिन नगर निगम प्रशासन केवल दीवारों पर पेंटिंग कराकर जनता के लाखों-करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहा है.

महंगाई के दौर में जनता की जेब पर डाका

विपक्ष के अनुसार, आम जनता पहले से ही बढ़ती महंगाई की मार झेल रही है. ऐसे में आवासीय और व्यावसायिक स्थलों का यूजर चार्ज बढ़ा देना जनता की कमर तोड़ने जैसा है. आवासीय और व्यावसायिक प्रभारों में सीधे ₹10 से ₹30 तक या उससे अधिक की वृद्धि की गई है, जिसमें भारी विसंगति है

पूर्व परिषद का हवाला और महापौर की चुप्पी पर सवाल:

आकाश तिवारी ने याद दिलाया कि जब नगर निगम में उनकी परिषद थी, तब उन्होंने जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए यूजर चार्ज को बढ़ने नहीं दिया था. परंतु वर्तमान में 'ट्रिपल इंजन सरकार' और रायपुर महापौर इस जनविरोधी निर्णय पर पूरी तरह चुप हैं.

निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार की मांग

विपक्ष ने रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर और उनकी परिषद को इस निर्णय पर तुरंत फिर से विचार करने की चेतावनी दी है. उनका कहना है कि निगम को पहले रायपुर को वास्तव में सुंदर और स्वच्छ 'राजधानी' बनाना होगा, न कि सिर्फ कागजी आंकड़ों में.

उग्र आंदोलन की रूपरेखा

यदि रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा बढ़े हुए यूजर चार्ज को वापस नहीं लिया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी इसे राजधानी वासियों के साथ छलावा मानते हुए इसके विरोध में सड़कों पर उतरेगी और उग्र जन-आंदोलन करेगी.

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