अंबिकापुर गार्बेज कैफे की पीएम ने की तारीफ, टीएस ने जताया संतोष, कहा-मोदी तो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया
पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने गार्बेज कैफे की दास्तां बताई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2025 at 11:06 AM IST
सरगुजा: पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में अंबिकापुर के गार्बेज कैफे की चर्चा करने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस लीडर टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा की ये हर्ष का विषय है कि कांग्रेस द्वारा किए गए काम की पीएम मोदी ने सराहना कि वरना वो तो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में कुछ नहीं किया. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया की आखिर गार्बेज कैफे खोलने का प्लान किसका था.
नगर निगम में कांग्रेस सरकार के दौरान गार्बेज कैफे शुरू हुआ: पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा-"अंबिकापुर और सरगुजा का होने के नाते मुझे खुशी और गर्व है कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे मेयर डॉ. अजय तिर्की और उनके साथी अनूठी योजना लेकर आए. इसके तहत खुले में कचरा फेंकने वालों से कहा कि आप कचरा कहीं मत फेंकिए, हमारे गार्बेज कैफे में लेकर आइए और निश्चित मात्रा में कचरे के बदले चाय नाश्ता लीजिए. कई बार उन्हें प्रोत्साहन के रूप में कुछ और भी दिया जाता है. इस कार्यक्रम में करीब 19 हजार किलो प्लास्टिक इकट्ठा हुआ था और 23 हजार लोगों तक सीधे इसका लाभ पहुंचा था."टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये एक नई सोच है जो देश के दूसरे जगहों और विदेशों में भी अपनाई जानी चाहिए."
जानिए कैसे बना गार्बेज कैफे: टीएस सिंहदेव ने गार्बेज कैफे के मॉडल के बारे में अपने अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया "नगर निगम अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यकाल में शहर में साफ सफाई का काम चल रहा था. उस समय घर से जो कचरा लोग सड़क पर फेंक देते थे, उसको उठाने का काम चल रहा था. उस समय कलेक्टर ऋतु सेन ने आमिर खान का एक वीडियो देखा, जिसे मुझे भी दिखाया था. वहां से प्रेरणा लेकर ये एसएलआरएम शुरू किया. कचरा को सोना बताया, कहा कि ये कचरा नहीं संसाधन है, जिसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है.
Feel truly happy and proud that the Hon’ble Prime Minister praised Ambikapur’s Garbage Café, an idea born of the people, conceived and implemented under the leadership of Congress Mayor Dr. Ajay Tirki and our committed municipal team.— T S Singhdeo (@TS_SinghDeo) October 26, 2025
This unique initiative not only inspired the… https://t.co/8sk3vY4qbu
स्वच्छता पर काम शुरू हुआ तो ये जो कड़ी चल रही थी, इसमें ही एक ख्याल ये आया कि और भी जो कचरा लोग ला सकते हैं, कपड़ा या अन्य सामान के साथ आने वाले प्लास्टिक को हम यहां वहां फेंक देते थे. लोगों से कहा गया कि प्लास्टिक कवर और खाली बोतलों को यहां वहां मत फेंकिए. उसे इकट्ठा कर गार्बेज कैफे में लाने को कहा गया. जिसके बदले में नाश्ता या चाय देने की योजना बनाई गई. इस सोच से मेयर साहब ने इसको शुरू किया था और बहुत अच्छी पहल थी."
गार्बेज कैफे पर शुरू हुई राजनीति: दरअसल जैसे ही पीएम मोदी ने मन की बात में अंबिकापुर के गार्बेज कैफे की बात कही, कांग्रेस का उत्साह बढ़ गया, क्योंकि ये प्लान कांग्रेस के मेयर डॉ अजय तिर्की ने शुरू की थी और मामले में सियासत तब शुरू हुई जब नगर निगम में भाजपा ने गार्बेज कैफे को बंद करने की घोषणा कर दी, हालांकि गार्बेज कैफ बंद नहीं हुआ. शायद भाजपा नेता ये भूल गए थे कि स्वच्छ भारत मिशन उनकी ही पार्टी के प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है. लेकिन अब कांग्रेस निगम सरकार के ऊपर इस विषय पर हमलावर है.