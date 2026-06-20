नगर परिषद खुद नदी को कर रहा गंदा, गढ़वा में दानरो रिवर को बना दिया गया कचरा डंप यार्ड
गढ़वा के दानरो नदी में कूड़ा डंप किया जा रहा है. यह कूड़ा गढ़वा नगर परिषद ही डंप कर रहा है.
Published : June 20, 2026 at 3:39 PM IST
गढ़वा: एक ओर जहां नदियों को साफ रखने के लिए मुहिम चलाई जा रही है. देशभर की नदियों को गंदगी मुक्त करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं. करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. वहीं झारखंड के गढ़वा जिले में जिस पर नदियों को सफाई रखने का जिम्मा है, वही इसे प्रदूषित कर रहा है.
दरअसल, गढ़वा शहर के बीच से दानरो नदी गुजरती है. आज इस नदी की हालत किसी नाले से भी बदतर है. इस नदी में कूड़े के अंबार लगे हए हैं और ये कूड़े के अंबार लगाने वाला खुद गढ़वा नगर परिषद है. गढ़वा शहर से निकलने वाले कूड़े को नगर परिषद दानरो नदी में डंप करता है.
नगर परिषद ही नदी में कर रहा कचरा डंप
नगर परिषद पर शहर की नदियों को साफ रखने की जिम्मेदारी होती है. इसके लिए फंड भी मिलते हैं. जब नगर परिषद सफाई अभियान चलाता है, तो लोग भी उसका बढ़-चढ़कर साथ देते हैं. लेकिन यहां तो नगर परिषद ही नदियों को प्रदूषित कर रहा है. ये हाल आज का नहीं है. पहले गढ़वा नगर पंचायत हुआ करता था, फिर वह नगर परिषद बना और जब से वह नगर परिषद बना है, तब से ही पूरे शहर का कचरा इसी दानरो नदी में फेंका जा रहा है.
जब इस बाबत अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है, तो वे कहते हैं, दूसरे जगह कचरा डंप करने की प्रक्रिया चल रही है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद नदी में मौजूद कचरे का निष्पादन कर दिया जाएगा. लेकिन सवाल है कि नदी में कचरा डाला ही क्यों जा रहा है? पहले से ही कहीं और कूड़ा डंप क्यों नहीं किया गया?
दरअसल, गढ़वा नगर परिषद ने दानरो नदी के कचरे के निपटारे के लिए एक टेंडर जारी किया था ताकि कचरे को साफ किया जा सके. टेंडर में कई संवदकों ने हिस्सा लिया और उनकी बिड इतनी लो चली गईं कि 3 करोड़ रुपये का टेंडर दूसरे राज्य की एक कंपनी को 30% डिस्काउंट पर दे दिया गया.
नदी की सफाई के बाद फिर से लग गया कूड़े का अंबार
अब यह योजना 3 करोड़ रुपये से घटकर 2 करोड़ 10 लाख रुपये का हो गया है. जब काम शुरू हुआ तो नदी साफ हुई यानी कचरे को रीसायकल किया गया जिसमें खाने-पीने की चीजें और दूसरी काम की चीजें निकलीं, ऐसा लगा कि नदी पूरी तरह साफ हो गई है लेकिन नदी को साफ हुए एक साल भी नहीं हुआ और आज फिर से नदी में कचरे के ढेर लग गए हैं और नदी फिर से गंदी हो गई है. इस कचरे में आग भी लग गई है, जिससे शहर की आधी आबादी हर दिन इसके धुएं से प्रभावित हो रही है.
कूड़ा डंप के लिए की गई जमीन चयनित
हालांकि, नगर परिषद का कहना है कि फिलहाल, कचरा नदी में ही डंप किया जा रहा है, लेकिन सुखबाना गांव में डंपिंग यार्ड के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं. गढ़वा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि जमीन चयनित कर ली गई है, लेकिन वन विभाग को उतनी जमीन भी देनी है, उसके लिए भी जमीन देखी गई. जिसकी लागत 20 करोड़ रुपये आ रही थी, जिस कारण अब सस्ती जमीन ढूंढी जा रही है. बहुत जल्द ही जमीन वन विभाग को सौंप दी जाएगी.
उन्होंने बताया कि इसके बाद फिर कचरा डंपिंग यार्ड के लिए मिली जमीन पर डाला जाएगा और शहर के कचरे को निस्तारिकारण उपकरण लगाकर वहीं रिफाइन किया जाएगा. रही बात नदी मे कचड़ा निस्तारिकरण किए जाने की, तो उस राशि में से अभी 15 प्रतिशत राशि रोक कर रखी गयी है जिसका आने वाले समय में प्रयोग किया जाएगा.
यह भी पढ़ें:
गढ़वा की लाइफ लाइन दानरो और सरस्वती नदी में कचड़ा निस्तारीकरण का कार्य शुरू, 6 महीने तक चलेगा काम
आकर्षण का केंद्र है दानरो नदी का छठ घाट! जानें, पटना के बाद गढ़वा के छठ की क्या है महत्ता
पलामू और गढ़वा को जोड़ने वाली दानरो पुल खतरनाक घोषित, वाहनों के गुजरने पर लगी रोक