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नगर परिषद खुद नदी को कर रहा गंदा, गढ़वा में दानरो रिवर को बना दिया गया कचरा डंप यार्ड

गढ़वा: एक ओर जहां नदियों को साफ रखने के लिए मुहिम चलाई जा रही है. देशभर की नदियों को गंदगी मुक्त करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं. करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. वहीं झारखंड के गढ़वा जिले में जिस पर नदियों को सफाई रखने का जिम्मा है, वही इसे प्रदूषित कर रहा है.

दरअसल, गढ़वा शहर के बीच से दानरो नदी गुजरती है. आज इस नदी की हालत किसी नाले से भी बदतर है. इस नदी में कूड़े के अंबार लगे हए हैं और ये कूड़े के अंबार लगाने वाला खुद गढ़वा नगर परिषद है. गढ़वा शहर से निकलने वाले कूड़े को नगर परिषद दानरो नदी में डंप करता है.

जानकारी देते कार्यपालक पदाधिकारी (Etv Bharat)

नगर परिषद ही नदी में कर रहा कचरा डंप

नगर परिषद पर शहर की नदियों को साफ रखने की जिम्मेदारी होती है. इसके लिए फंड भी मिलते हैं. जब नगर परिषद सफाई अभियान चलाता है, तो लोग भी उसका बढ़-चढ़कर साथ देते हैं. लेकिन यहां तो नगर परिषद ही नदियों को प्रदूषित कर रहा है. ये हाल आज का नहीं है. पहले गढ़वा नगर पंचायत हुआ करता था, फिर वह नगर परिषद बना और जब से वह नगर परिषद बना है, तब से ही पूरे शहर का कचरा इसी दानरो नदी में फेंका जा रहा है.

जब इस बाबत अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है, तो वे कहते हैं, दूसरे जगह कचरा डंप करने की प्रक्रिया चल रही है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद नदी में मौजूद कचरे का निष्पादन कर दिया जाएगा. लेकिन सवाल है कि नदी में कचरा डाला ही क्यों जा रहा है? पहले से ही कहीं और कूड़ा डंप क्यों नहीं किया गया?

दानरो नदी में कचरे का अंबार (Etv Bharat)

दरअसल, गढ़वा नगर परिषद ने दानरो नदी के कचरे के निपटारे के लिए एक टेंडर जारी किया था ताकि कचरे को साफ किया जा सके. टेंडर में कई संवदकों ने हिस्सा लिया और उनकी बिड इतनी लो चली गईं कि 3 करोड़ रुपये का टेंडर दूसरे राज्य की एक कंपनी को 30% डिस्काउंट पर दे दिया गया.