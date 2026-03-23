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देवघर के डंपिंग यार्ड में एक हजार टन से ज्यादा कचरे का बना पहाड़, नगर आयुक्त के निरीक्षण के बाद हरकत में आया प्रशासन

देवघर में हर दिन हजारों भक्त आते हैं, इसलिए यहां काफी कचरा भी जमा हो जाता है, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है.

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कूड़े का लगा अंबार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 23, 2026 at 2:50 PM IST

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देवघर: पूरे देश में देवघर धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है. यहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं. इसीलिए इस शहर की साफ सफाई को लेकर जिला प्रशासन सजग रहता है. क्योंकि यहां पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंचते हैं.

डंपिंग यार्ड में कूड़े का अंबार लग गया है

प्रतिदिन बाहर से आए लोगों की वजह से यहां पर कचरा का भी जमाव बहुत ज्यादा होता है. हालत यह है कि देवघर के पछियारी कोठिया में बनाए गए डंपिंग यार्ड में एक हजार टन कूड़े का पहाड़ बन गया है.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता हितेश कुमार (Etv Bharat)

पछियारी कोठिया में बनाए गए डंपिंग यार्ड में कूड़े के निष्पादन का काम करवा रहे एम एस डब्लू कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर रमन कुमार बताते हैं कि प्रतिदिन निगम क्षेत्र से डेढ़ सौ से दो सौ टन कूड़े का उठाव होता है.

प्रतिदिन कूड़े का निष्पादन हो रहा है

कुछ दिन पहले तक डंपिंग यार्ड में सिर्फ एक ही ट्रॉमेल (trommel) मशीन काम कर रही थी, जिस वजह से उचित मात्रा में कूड़े का निष्पादन नहीं हो पा रहा था. लेकिन पिछले दिनों नगर आयुक्त और महापौर के निरीक्षण के बाद एक और मशीन लगाई गई है, जिससे अब प्रतिदिन डेढ़ सौ से दो सौ टन कूड़े का निष्पादन हो रहा है.

डंपिंग यार्ड में एक हजार टन से ज्यादा कूड़े के बने पहाड़ के निष्पादन को लेकर रमन कुमार ने बताया कि बारिश से पहले इन कूड़ों के पहाड़ को डिस्पोज कर दिया जाएगा. कंपनी की तरफ से यह लक्ष्य दिया गया है कि कूड़े के पहाड़ को बारिश से पहले समाप्त करें. लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कहा प्रतिदिन डेढ़ सौ से दो सौ टन कूड़े का उठाव होता है.

मैनपावर की कमी भी है समस्या का कारण

उन्होंने कहा कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों और ट्रकों की स्थिति बहुत ही खराब है, जिस गाड़ी की जीवन रेखा पांच साल थी, उन्हीं गाड़ियों से पिछले आठ सालों से जबरदस्ती काम किया जा रहा है. कई वाहन पूरी तरह से खराब हो गए हैं. वहीं उन्होंने बताया कि डंपिंग यार्ड में जेसीबी मशीन से काम करना पड़ता है. जो कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है. यदि डंपिंग यार्ड में पोकलेन की व्यवस्था कर दी जाए तो काम और भी आसानी और सुलभ तरीके से हो पाएगा. इसके अलावा कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया कि मैनपावर की कमी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गतिविधियों के कारण भी कई बार काम बाधित होते हैं.

आसपास रहने वाले लोग परेशान

डंपिंग यार्ड के आसपास बसी आबादी ने भी अपनी समस्या बताते हुए कहा कि शहर में आबादी बढ़ती जा रही है और प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिस वजह से कूड़े की मात्रा भी बढ़ना स्वाभाविक है. लेकिन सही तरीके से कूड़े का निष्पादन नहीं होने के कारण डंपिंग यार्ड के आसपास रहने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

पछियारी कोठिया मोहल्ले में रहने वाली हेमा रानी बताती हैं कि दिन भर में पचास से ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही होती है. कई बार गाड़ी चालकों की लापरवाही की वजह से स्थानीय लोगों के घरों में भी कचड़ों का धूल प्रवेश कर जाता है. स्थानीय रंजेश कुमार ने बताया कि यदि यार्ड में लगे कचड़े के अंबार का निस्तारीकरण जल्द से जल्द कर दिया जाए तो आसपास के लोग भी राहत की सांस लेंगे.

जल्द से जल्द कूड़ा हटाया जाएः नगर आयुक्त

लोगों की समस्या को देखते हुए देवघर के नगर आयुक्त रोहित कुमार सिन्हा ने यार्ड में कूड़े का निष्पादन और निपटान करने वाले कर्मचारियों और मैनेजर स्तर के अधिकारियों को हिदायत दी है कि जल्द से जल्द कूड़े के लगे अंबार को शून्य करें ताकि आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े.

अब देखने वाली बात होगी कि देवघर शहर में बने कूड़े के पहाड़ कब तक समाप्त होते हैं या फिर आने वाले समय में लोगों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

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