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जल संकटग्रस्त इंदौर के गरबा पंडालो में पानी बचाने की शपथ, फिल्मी गानों की जगह बजेंगे भजन

गरबा पंडालो में पानी बचाने की शपथ ( ETV Bharat )

इंदौर: इंदौर में अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही शहर में जल संकट की स्थिति खड़ी हो गई है. जिसका असर अब नवरात्रि के गरबा पंडाल में भी नजर आ रहा है. गरबा पंडाल के आयोजकों को अपने-अपने पंडाल में पानी बचाने की शपथ के अलावा आयोजनों में फिल्मी गाने नहीं बजाने के साथ लव जिहाद से सुरक्षा की शपथ दिलाई जा रही है.

गरबा पंडालों के माध्यम से पानी बचाने की दिलाई जा रही शपथ

दरअसल इंदौर में इस साल महज 23 इंच बारिश हुई है, जबकि यहां औसत करीब 35 इंच बारिश होती है. इस स्थिति के कारण अभी से शहर में जल संकट की स्थिति बन रही है. फिलहाल शहर के जलस्रोतों में जितना पानी बचा है उसकी बूंद-बूंद बचाने की कोशिश हो रही है. ऐसे में पानी बचाने के साथ कम बारिश होने की वजह से गरबा पंडालों के माध्यम से पानी बचाने की शपथ दिलाई जा रही है. गरबा पंडालो में पानी बचाने की शपथ (ETV Bharat) गरबा आयोजनों में फिल्मी गानों की जगह भजन बजाए जाएंगे