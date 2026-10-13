जल संकटग्रस्त इंदौर के गरबा पंडालो में पानी बचाने की शपथ, फिल्मी गानों की जगह बजेंगे भजन
इंदौर में पानी बचाने के साथ कम बारिश होने की वजह से गरबा पंडालों के माध्यम से पानी बचाने की दिलाई जा रही शपथ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:14 PM IST
इंदौर: इंदौर में अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही शहर में जल संकट की स्थिति खड़ी हो गई है. जिसका असर अब नवरात्रि के गरबा पंडाल में भी नजर आ रहा है. गरबा पंडाल के आयोजकों को अपने-अपने पंडाल में पानी बचाने की शपथ के अलावा आयोजनों में फिल्मी गाने नहीं बजाने के साथ लव जिहाद से सुरक्षा की शपथ दिलाई जा रही है.
गरबा पंडालों के माध्यम से पानी बचाने की दिलाई जा रही शपथ
दरअसल इंदौर में इस साल महज 23 इंच बारिश हुई है, जबकि यहां औसत करीब 35 इंच बारिश होती है. इस स्थिति के कारण अभी से शहर में जल संकट की स्थिति बन रही है. फिलहाल शहर के जलस्रोतों में जितना पानी बचा है उसकी बूंद-बूंद बचाने की कोशिश हो रही है. ऐसे में पानी बचाने के साथ कम बारिश होने की वजह से गरबा पंडालों के माध्यम से पानी बचाने की शपथ दिलाई जा रही है.
गरबा आयोजनों में फिल्मी गानों की जगह भजन बजाए जाएंगे
इसे लेकर विधानसभा एक में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई. पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा, पिछली बार की तुलना में आधी बारिश हुई है और जल संकट की आहट भी सुनाई दे रही है. इसलिए पानी की एक बूंद बचाना जरूरी है. गरबा आयोजनों में फिल्मी और फूहड़ गानों के स्थान पर हमारी परंपरा से जुड़े हुए देवी-देवताओं की भावमयी वंदना करने वाले भजन बजाए जाएं. गरबा में भाग लेने वाली बालिकाओं को लव जिहाद के जहर से बचाने की शपथ क्षेत्र के 500 गरबा पंडाल के आयोजकों और जनसमुदाय को दिलवाई.
यह थे शपथ के तीन संकल्प
- दुर्गा मां की प्रतिमा के सामने केवल भक्तिमय भजनों पर होंगे गरबा.
- जल संरक्षण के लिए हम संकल्पित, पानी की एक-एक बूंद बचाएंगे.
- गरबा मंडल में लव जिहाद के खिलाफ बनेगा सुरक्षा कवच, भयमुक्त माहौल में होंगे गरबे.
सभी पार्षद, मंडल अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष अपने-अपने वार्डों की चिंता करेंगे. हमने गरबा पंडालों की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए हर वार्ड का एक प्रभारी भी बनाया है.