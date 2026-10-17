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जन भवन में गरबा महोत्सव की धूम, राज्यपाल ने की मां दुर्गा की आरती

गरबा महोत्सव में श्रद्धालुओं ने पारंपरिक नृत्य किया, साथ ही अपनी आस्था और उल्लास की अभिव्यक्ति की.

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जन भवन में नवरात्रि के छठवें दिन भी गरबा महोत्सव की धूम, कई मंत्रियों ने की सहभागिता (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2026 at 12:20 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को शारदीय नवरात्र के छठें दिन शुक्रवार को जन भवन में आयोजित गरबा महोत्सव में शिरकत की. उन्होंने मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर विधिवत आरती की. इस अवसर पर उन्होंने मां दुर्गा से प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की. देवी दुर्गा की आराधना के साथ आयोजित गरबा महोत्सव में श्रद्धालुओं ने पारंपरिक नृत्य किया, साथ ही अपनी आस्था और उल्लास की अभिव्यक्ति की.

आनंदीबेन पटेल ने की आरती (Video Credit; ETV Bharat)

कार्यक्रम में भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश नंद गोपाल गुप्ता (नंदी), उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह, राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी (अपर मुख्य सचिव स्तर) डॉ. सुधीर महादेव, रीता मित्र, निदेशक एसजीपीजीआई लखनऊ डॉ. आर.के. धीमन एवं प्रो.जे.पी. पांडेय, कुलपति एकेटीयू सहित अन्य लोगों ने सहभागिता की. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहे और गरबा नृत्य के माध्यम से नवरात्रि के उत्सव में सम्मिलित हुए.

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Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)
4685 श्रद्धालु हो चुके हैं शामिल: जन भवन में आयोजित गरबा महोत्सव के प्रति लोगों का उत्साह निरंतर बना हुआ है. इसी क्रम में 15 अक्टूबर को आयोजित गरबा कार्यक्रम में 1113 श्रद्धालुओं ने सहभागिता की थी. इसके साथ ही, महोत्सव के पहले दिन से अब तक कुल 4685 श्रद्धालु इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन में सम्मिलित हो चुके हैं. श्रद्धालुओं की सहभागिता भारतीय लोक परंपराओं, धार्मिक आस्था और सामूहिक सांस्कृतिक आयोजनों के प्रति जनसामान्य के जुड़ाव को दर्शाती है.ये भी पढ़ें- योगी सरकार का नारी शक्ति पर जोर: नवरात्रि में 78 स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मंच, 26 मंदिरों में हर जगह तीन प्रतिभाओं को मौका

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NAVRATRI GARBA FESTIVAL
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल
लखनऊ जन भवन गरबा महोत्सव 2026
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GARBA MAHOTSAV 2026

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