जन भवन में गरबा महोत्सव की धूम, राज्यपाल ने की मां दुर्गा की आरती
गरबा महोत्सव में श्रद्धालुओं ने पारंपरिक नृत्य किया, साथ ही अपनी आस्था और उल्लास की अभिव्यक्ति की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 12:20 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को शारदीय नवरात्र के छठें दिन शुक्रवार को जन भवन में आयोजित गरबा महोत्सव में शिरकत की. उन्होंने मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर विधिवत आरती की. इस अवसर पर उन्होंने मां दुर्गा से प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की. देवी दुर्गा की आराधना के साथ आयोजित गरबा महोत्सव में श्रद्धालुओं ने पारंपरिक नृत्य किया, साथ ही अपनी आस्था और उल्लास की अभिव्यक्ति की.
कार्यक्रम में भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश नंद गोपाल गुप्ता (नंदी), उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह, राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी (अपर मुख्य सचिव स्तर) डॉ. सुधीर महादेव, रीता मित्र, निदेशक एसजीपीजीआई लखनऊ डॉ. आर.के. धीमन एवं प्रो.जे.पी. पांडेय, कुलपति एकेटीयू सहित अन्य लोगों ने सहभागिता की. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहे और गरबा नृत्य के माध्यम से नवरात्रि के उत्सव में सम्मिलित हुए.