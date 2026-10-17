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जन भवन में गरबा महोत्सव की धूम, राज्यपाल ने की मां दुर्गा की आरती

जन भवन में नवरात्रि के छठवें दिन भी गरबा महोत्सव की धूम, कई मंत्रियों ने की सहभागिता ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को शारदीय नवरात्र के छठें दिन शुक्रवार को जन भवन में आयोजित गरबा महोत्सव में शिरकत की. उन्होंने मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर विधिवत आरती की. इस अवसर पर उन्होंने मां दुर्गा से प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की. देवी दुर्गा की आराधना के साथ आयोजित गरबा महोत्सव में श्रद्धालुओं ने पारंपरिक नृत्य किया, साथ ही अपनी आस्था और उल्लास की अभिव्यक्ति की.