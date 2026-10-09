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नवरात्र में गरबा, आयोजकों की मीटिंग, पुलिस ने दिए निर्देश

गरबा को लेकर रायपुर पुलिस की तैयारी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: 11 अक्टूबर से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है. इस दौरान कई जगहों पर गरबा होता है. ऐसे में गरबा आयोजन समिति की गुरुवार को रायपुर कमिश्नर सेंट्रल जोन के DCP तारकेश्वर पटेल के साथ बैठक हुई. इस बैठक में निर्धारित शर्तों और दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए.

⦁ सुरक्षा गार्ड की तैनाती और उनकी जानकारी संबंधित थाने को उपलब्ध कराएं.

⦁ एंट्री और एग्जिट मार्ग के साथ ही आपातकालीन मार्ग को सुचारू रखना.

⦁ आयोजन स्थल पर अग्निशमन उपकरण , प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था.

⦁ निर्धारित क्षमता से ज्यादा व्यक्तियों को प्रवेश न देना.

⦁ पार्किंग की समुचित व्यवस्था करना.

⦁ सार्वजनिक मार्ग एवं यातायात व्यवस्था बाधित न होने दें.

⦁ आयोजन स्थल पर हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, मादक पदार्थ अथवा अन्य प्रतिबंधित आपत्तिजनक सामग्री का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

गरबा आयोजकों को रायपुर पुलिस का निर्देश (ETV Bharat Chhattisgarh)

आयोजकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि आयोजन में किसी भी प्रकार की अश्लील, आपत्तिजनक, भड़काऊ या साम्प्रदायिक सद्भाव प्रभावित करने वाली गतिविधि की प्रस्तुति नहीं की जाएगी. पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का तत्काल पालन किया जाए. किसी अप्रिय घटना, दुर्घटना, भगदड़, आगजनी या कानून-व्यवस्था की स्थिति होने पर तुरंत पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को सूचना देकर जरूरी सहयोग दिया जाए.

डीसीपी सेंट्रल जोन ने आयोजकों को निर्देशित किया कि आयोजन के दौरान कम से कम दो जिम्मेदार पदाधिकारी आयोजन स्थल पर मौजूद रहें. सभी व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करें. अनुमति की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने अथवा कानून-व्यवस्था सार्वजनिक शांति की स्थिति प्रभावित होने पर अनुमति निरस्त कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है.

गरबा समिति के आयोजकों की मीटिंग बुलाई गई. पार्किंग, सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं. आयोजकों ने भी भरोसा दिया है कि सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे और पुलिस प्रशासन को सहयोग किया जाएगा-तारकेश्वर पटेल DCP सेंट्रल जोन

बैठक के दौरान सभी गरबा आयोजकों ने पुलिस विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों और अनुमति पत्र की शर्तों का पूरी तरह पालन करने पर सहमति जताई. आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन को जरुरी सहयोग देने का भरोसा दिया गया.