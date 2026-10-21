गरबा, प्रदर्शन और बवाल, बजरंग दल ने दर्ज FIR को बताया एकतरफा कार्रवाई, दुर्ग में SSP का पुतला जलाने की कोशिश
दुर्ग के महाराजा चौक पर बजरंग दल का हंगामा, पुलिस से झूमाझटकी, मांगें नहीं मानीं तो SSP बंगले के बाहर प्रदर्शन की चेतावनी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 8:55 PM IST
दुर्ग: जिले में विश्व हिंदू परिषद औऱ बजरंग दल ने SSP के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया. इस दौरान एसएसपी के पुतला दहन की कोशिश को लेकर माहौल गरमा गया. महाराजा चौक पर कार्यकर्ताओं ने एसएसपी विजय अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की. मामला गरबा आयोजन और अन्य धर्म के युवकों के शामिल होने से जुड़ा है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, नवरात्रि के दौरान एक गरबा आयोजन में मुस्लिम युवकों के शामिल होने के आरोप को लेकर बजरंग दल ने विरोध जताया था. इसके बाद आयोजन समिति की ओर से FIR कराई गई थी. दर्ज FIR को संगठन ने एकतरफा कार्रवाई बताया है.
इसी कार्रवाई के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग के महाराजा चौक पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस से झूमाझटकी
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने एसएसपी विजय अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी की और उनके पुतले पर माला पहनाकर विरोध जताया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी की स्थिति भी बनी. विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राकेश रामलोचन तिवारी ने पुलिस प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया.
संगठन की ओर से कई बार अल्टीमेटम दिए जाने के बाद यह प्रदर्शन किया गया है. मामले में निष्पक्ष जांच के साथ-साथ शिकायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हैं. कांग्रेस जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल और उनकी समिति के खिलाफ भी FIR की मांग करते हैं- रामलोचन तिवारी जिला मंत्री, विश्व हिंदू परिषद
दर्ज FIR में नाम को लेकर बवाल
संगठन का दावा है कि FIR में सौरभ जायसवाल का नाम दर्ज है, जबकि उनके अनुसार घटना के वक्त वे मौके पर मौजूद नहीं थे. संगठन का कहना है कि केवल जांच के दौरान नाम हटाने का आश्वासन पर्याप्त नहीं है, बल्कि यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.
आगे भी आंदोलन की चेतावनी
प्रदर्शन के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में आंदोलन किया जाएगा. संगठन ने एसएसपी बंगले के बाहर भी पुतला दहन करने की चेतावनी दी है.