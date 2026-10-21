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गरबा, प्रदर्शन और बवाल, बजरंग दल ने दर्ज FIR को बताया एकतरफा कार्रवाई, दुर्ग में SSP का पुतला जलाने की कोशिश

बजरंग दल ने दर्ज FIR को बताया एकतरफा कार्रवाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: जिले में विश्व हिंदू परिषद औऱ बजरंग दल ने SSP के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया. इस दौरान एसएसपी के पुतला दहन की कोशिश को लेकर माहौल गरमा गया. महाराजा चौक पर कार्यकर्ताओं ने एसएसपी विजय अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की. मामला गरबा आयोजन और अन्य धर्म के युवकों के शामिल होने से जुड़ा है.

दुर्ग में SSP का पुतला जलाने की कोशिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH) क्या है पूरा मामला? दरअसल, नवरात्रि के दौरान एक गरबा आयोजन में मुस्लिम युवकों के शामिल होने के आरोप को लेकर बजरंग दल ने विरोध जताया था. इसके बाद आयोजन समिति की ओर से FIR कराई गई थी. दर्ज FIR को संगठन ने एकतरफा कार्रवाई बताया है.