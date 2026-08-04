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गरड़दा हत्याकांड : परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर की 50 लाख मुआवजे की मांग, बोले–'साजिश के तहत हुई हत्या'

मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जमा लोग ( ETV Bharat Bundi )