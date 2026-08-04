गरड़दा हत्याकांड : परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर की 50 लाख मुआवजे की मांग, बोले–'साजिश के तहत हुई हत्या'
घटना में घायल मोहन भील का कोटा के अस्पताल में इलाज चल रहा है. उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस जवान तैनात किए गए हैं.
Published : August 4, 2026 at 1:30 PM IST
बूंदी: गरड़दा बांध पर मछली ठेकेदार के मजदूर मोहन मेघवाल की नृशंस हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने और मृतक परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर परिजनों एवं ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह बूंदी कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, 50 लाख रुपए का मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी. एक घंटे तक कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर आवागमन प्रभावित रहा.
सूचना पर तालेड़ा डीएसपी राजेश कुमार टेलर और नमाना थाना प्रभारी नवल किशोर शर्मा मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी. पुलिस अधिकारियों ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और राज्य सरकार को आर्थिक सहायता का प्रस्ताव भेजने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद जाम समाप्त कर दिया गया. हालांकि परिजनों ने चेतावनी दी कि जब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा.
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डीएसपी टेलर ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार घटना 2 अगस्त की देर रात की है. घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण वस्तुएं बरामद हुई हैं. उन्होंने बताया कि कालू सैनी नामक युवक के घटना स्थल पर मौजूद होने की जानकारी मिली है, जो घटना के बाद से फरार है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है.
परिजन बोले – साजिश के तहत हुई हत्या: मृतक के बड़े पुत्र वीरमदेव और छोटे पुत्र किशन ने पुलिस की शुरुआती जांच पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस घटना को शराब पार्टी का रूप दे रही है, जबकि घटनास्थल से बैंगन की सब्जी भी मिली है. परिजनों का कहना है कि उनके पिता की सुनियोजित साजिश के तहत हत्या की गई है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच कर जल्द खुलासा नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा. नमाना थाना प्रभारी ने बताया कि घटना में गंभीर रूप से घायल मोहन भील का कोटा के अस्पताल में इलाज चल रहा है. उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस जवान तैनात किए गए हैं.