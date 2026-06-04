हिमाचल में क्यों धरने पर बैठे टोल कर्मी, फ्री किया TOLL, NHAI को दी ये चेतावनी
कंपनी प्रबंधन की ओर से कहा है गया कि कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 8:10 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित गरामोड़ा टोल प्लाजा मंगलवार को अचानक सुर्खियों में आ गया. अपनी मांगों को लेकर टोल कर्मचारियों ने यहां धरना-प्रदर्शन किया और विरोध में टोल टैक्स की वसूली बंद कर दी. इसके कारण प्लाजा से गुजरने वाले सभी वाहनों को बिना कोई शुल्क दिए जाने दिया गया. दिनभर टोल फ्री रहने से वाहन चालकों को तो राहत मिली, लेकिन कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन के बीच का विवाद और गहरा गया है.
क्यों धरने पर बैठे कर्मचारी?
धरने पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि बाहरी राज्यों से आए कुछ कर्मचारियों द्वारा स्थानीय कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई स्थानीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और उन्हें लगातार दबाव में रखा जा रहा है. कर्मचारियों ने मांग की कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए और जिन कर्मचारियों को हटाया गया है, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए.
नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की मांग
कर्मचारियों के अनुसार, कंपनी ने दो टोल कर्मियों को नौकरी से बाहर कर दिया है. प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि कि कई बार प्रबंधन के सामने यह मुद्दा उठाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. इसी कारण कर्मचारियों को धरने का रास्ता अपनाना पड़ा. कर्मचारियों ने कहा कि जब तक निकाले गए कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा जाता और उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
कंपनी प्रबंधन ने दिया आश्वासन
विवाद बढ़ने के बाद कंपनी के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से बातचीत की. प्रबंधन की ओर से कहा है गया कि कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. कंपनी ने आश्वासन दिया कि मामले के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि कामकाज सामान्य रूप से चल सके. धरना दे रहे कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा कि यदि उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. उन्होंने NHAI और कंपनी प्रबंधन से जल्द हस्तक्षेप कर समाधान निकालने की मांग की है.
टोल प्लाजा से रोजाना गुजरते हैं हजारों वाहन
गरामोड़ा टोल प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण टोल प्वाइंट है, जहां से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं. NHAI के निर्धारित शुल्क के अनुसार कार, जीप और वैन के लिए 150 रुपये (वन-वे), एलसीवी और मिनी बस के लिए 245 रुपये (वन-वे), बस और ट्रक के लिए 515 रुपये (वन-वे) तक का टोल लिया जाता है. ऐसे में टोल फ्री होने से वाहन चालकों को अस्थायी राहत जरूर मिली, लेकिन कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच चल रहा विवाद अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है.
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