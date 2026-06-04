ETV Bharat / state

हिमाचल में क्यों धरने पर बैठे टोल कर्मी, फ्री किया TOLL, NHAI को दी ये चेतावनी

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित गरामोड़ा टोल प्लाजा मंगलवार को अचानक सुर्खियों में आ गया. अपनी मांगों को लेकर टोल कर्मचारियों ने यहां धरना-प्रदर्शन किया और विरोध में टोल टैक्स की वसूली बंद कर दी. इसके कारण प्लाजा से गुजरने वाले सभी वाहनों को बिना कोई शुल्क दिए जाने दिया गया. दिनभर टोल फ्री रहने से वाहन चालकों को तो राहत मिली, लेकिन कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन के बीच का विवाद और गहरा गया है.

सुनिए क्या बोले टोल कर्मचारी? (ETV BHARAT)

क्यों धरने पर बैठे कर्मचारी?

धरने पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि बाहरी राज्यों से आए कुछ कर्मचारियों द्वारा स्थानीय कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई स्थानीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और उन्हें लगातार दबाव में रखा जा रहा है. कर्मचारियों ने मांग की कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए और जिन कर्मचारियों को हटाया गया है, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए.

नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की मांग

कर्मचारियों के अनुसार, कंपनी ने दो टोल कर्मियों को नौकरी से बाहर कर दिया है. प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि कि कई बार प्रबंधन के सामने यह मुद्दा उठाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. इसी कारण कर्मचारियों को धरने का रास्ता अपनाना पड़ा. कर्मचारियों ने कहा कि जब तक निकाले गए कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा जाता और उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.