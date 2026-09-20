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सिक्कों से बने गणपति : गजानन का अनोखा रुप, सिक्कों वाले गणपति को देखने उमड़ रही भीड़

देवपुरी स्थित बजरंग चौक गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारी डिगेश्वर जांगड़े ने बताया कि इस पंडाल में सिक्कों से निर्मित गणपति की स्थापना की गई है. इसलिए यह गणपति खास मानी जा रही है. भगवान गणपति के धोती में 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल किया गया है. भगवान गणपति के पेट में एक और दो रुपए के सिक्कों का इस्तेमाल किया गया है.

गणपति में 50 हजार रुपए से अधिक के सिक्कों इस्तेमाल किया गया है. जिसमें 1, 2, 5,10 और 20 रुपए के सिक्के शामिल हैं. सिक्के गोल्डन और सिल्वर कलर के यूज किए गए हैं, जिससे गणपति की प्रतिमा पर लाइट पड़ने से और आकर्षक दिख रही है.आपको बता दें कि रायपुर शहर में इससे पहले भी सिक्कों से निर्मित गणपति की स्थापना की जा चुकी है.

रायपुर : राजधानी सहित पूरे प्रदेश में गणपति उत्सव की धूम देखने को मिल रही है. हर चौक चौराहों और पंडालों में छोटी से लेकर बड़ी प्रतिमाएं विराजित की गई हैं. गणेश उत्सव की शुरुआत होते ही इन पंडालों में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु गणपति के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं. राजधानी रायपुर के देवपुरी स्थित बजरंग चौक पर इस बार सिक्कों से निर्मित गणपति की स्थापना की गई है.

भगवान गणपति के सूंड में गोल्डन कलर के 5 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल किया गया है. इसी तरह भगवान गणेश के मुकुट में गोल्डन कलर के 10 और 20 रुपए के सिक्कों का इस्तेमाल किया गया है. भगवान के कान में पांच रुपए के सिक्कों का इस्तेमाल मूर्तिकार ने किया है. इस प्रतिमा में लगभग 50 हजार से अधिक रुपए के सिक्कों का इस्तेमाल हुआ है- डिगेश्वर जांगड़े, सदस्य गणेश उत्सव समिति

80 हजार रुपए में बनी है प्रतिमा

सिक्के से निर्मित गणपति प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार को इनके निर्माण के लिए 30 हजार रुपए दिए गए हैं. सिक्के और मूर्तिकार का मेहनताना मिलाकर लगभग इस मूर्ति की कीमत 80 हजार रुपए के आसपास है. सिक्के से निर्मित गणपति का वजन लगभग 2 टन बताया जा रहा है. समिति के पदाधिकारी का कहना है कि रायपुर शहर में इस बार सिक्कों से निर्मित गणपति की स्थापना नहीं हुई है जिसको देखते हुए हम लोग इस बार इस थीम को इस्तेमाल करते हुए सिक्कों से निर्मित गणपति विराजित किए हैं.









शहर में अलग-अलग रुप में विराजे गणपति

राजधानी रायपुर में इस साल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यूनिक और अनोखा गणपति के साथ ही भगवान गणेश के बाल रूप दगडू सेठ, सिद्धिविनायक और लालबाग का राजा जैसे स्वरूप में गणपति विराजित हुए हैं. इसके साथ ही भगवान गणपति ऋषि मुनि के बीच में बैठे हुए हैं. भगवान गणपति को रिद्धि सिद्धि के साथ भी दिखाया गया है. भगवान गणपति को पार्वती और भोलेनाथ के साथ भी स्थापना की गई है. 14 सितंबर गणेश उत्सव से राजधानी का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया. हर जगह गणपति बप्पा के जयकारे के नारे लग रहे हैं. आस्था और श्रद्धा का यहां पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. गणेश उत्सव को देखते हुए पुलिस में सुरक्षा के पड़े और उसका इंतजाम हुई राजधानी में कर रखे हैं.







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