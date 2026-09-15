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कभी नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले कुतुल में विराजे बप्पा, माओवाद के खात्मे के बाद बदली अबूझमाड़ की तस्वीर

अबूझमाड़ में इस साल धूमधाम के साथ गणेश उत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है. यहां के रामकृष्ण मिशन आश्रम में रहने वाले बच्चों ने इस बार गणपति उत्सव पर खास आयोजन किया है. रामकृष्ण मिशन आश्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि वो पिछले साल से ही यहां पर गणपति उत्सव मना रहे हैं. इस साल का उत्सव पिछले साल से खास है, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे के बाद बच्चों में त्योहार का लेकर इस बार खास उत्साह है. स्थानीय ग्रामीण भी इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं. आश्रम को लाइटों और झालरों से सजाया जा रहा है.

नारायणपुर: अबूझमाड़ जिसका अर्थ ही है, जिसे समझा या बूझा न जा सके. अबूझमाड़ का कुतुल, जिसे लोग एक दौर में नक्सलियों की राजधानी कहा करते थे, वहां अब तेजी से बदलाव होने लगे हैं. इस बदलाव का असर आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां पर अब सार्वजनिक पूजा पाठ और बैठकों का दौर शुरू हो गया है. कभी इस इलाके में बिना नक्सिलयों की इजाजत के लोग बैठक करना तो दूर गांव से बाहर तक नहीं निकलते थे. लेकिन जैसे-जैसे नक्सलवाद पर लगाम लगा और अब खत्म हुआ है, लोग खुली हवा में आजादी की सांस लेने लगे हैं. स्कूलों में पर्व त्योहार पर खुशियां मनाई जाने लगी हैं.

बच्चे बड़े उत्साह के साथ तोरण द्वार पर आम के पत्तों की लड़ियां लगा रहे हैं. वहीं कुछ बच्चे आश्रम के गेट पर केले के पत्तों को लगाकर स्वास्तिक के निशान बना रहे हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि ये बदलाव कोई एक दिन या महीने साल में नहीं आया. ये बदलाव आया है कई सालों की अथक मेहनत से जवानों ने किया. सुरक्षा कैंपों की स्थापना के बाद तेजी से नक्सलवाद सिमटने लगा. जैसे-जैसे माओवादी इलाके में सिमटते गए, वैसे-वैसे कुतल और अबूझमाड़ के लोग शासन और सरकार के करीब आते चले गए.

कुतुल में विराजे बप्पा (ETV Bharat)

बदलाव को बच्चे और माता-पिता कर रहे महसूस

15 अगस्त के दिन भी यहां पर बच्चों ने तिंरगा यात्रा और प्रभातफेरी निकालकर जो खुशी जाहिर की, वो ये बताने के लिए काफी था कि अब अबूझमाड़ विकास की दौड़ में शामिल हो चुका है और नक्सलवाद रूपी अंधकार को काफी पीछे छोड़ चुका है. स्थानीय लोगों की मानें तो पहले कोई भी पर्व त्योहार खुशी के साथ नहीं मना पाते थे. नक्सलियों का खौफ इतना ज्यादा हुआ करता था कि लोग अपने घरों में सिमटे रहते थे. तिरंगा झंडा लगाने की हिम्मत तक नहीं करते थे. लेकिन आज वक्त बदल चुका है. बच्चे शान से तिरंगा भी लहरा रहे हैं और पर्व त्योहार पर खुशियां भी मना रहे हैं. बच्चों की इन खुशियों में उनके माता-पिता भी शामिल हो रहे हैं. बस्तर के लोग कहते हैं कि वो इसी बदलाव को देखना चाहते थे, जो अब उनको नसीब हुआ है.

कुतुल में विराजे बप्पा (ETV Bharat)

सामाजिक और धार्मिक आयोजनो से लौट रही कुतल की रौनक

आश्रम के शिक्षकों का कहना है कि पहले नक्सली प्रभाव के कारण बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती थी. कई बार आठवीं कक्षा के आसपास पहुंचने के बाद बच्चों को नक्सली संगठन अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते थे. इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ता था. आज परिस्थितियां अलग हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. बच्चे अपने भविष्य के लिए सुनहरे सपने देख रहे हैं और उन्हें पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

कुतुल में विराजे बप्पा (ETV Bharat)

कुतुल में विराजे बप्पा (ETV Bharat)

कैसे बदल रहा है अब कुतुल

कुतुल और उससे लगने वाले इलाकों में तेजी से विकास का काम किया जा रहा है. विकास के कामों की मॉनिटरिंग खुद सीएम और सांसद कर रहे हैं. शासन की ओर से ठेकेदारों को सख्त आदेश है कि वो तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कामों को पूरा करें. खुद सीएम भी कई बार कह चुके हैं कि बस्तर में हो रहे विकास के कामों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बीते दिनों खुद डिप्टी सीएम अरुण साव और वन मंत्री केदार कश्यप चल रहे विकास कार्यों को देखने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे.

कुतुल में विराजे बप्पा (ETV Bharat)

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