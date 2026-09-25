गणपति बप्पा मोरया से गूंजा शहर, सागरताल पर कृत्रिम तालाब बनाकर गणपति विसर्जन
ग्वालियर सागरताल पर प्रशासन द्वारा 25 फीट से लेकर तीन स्टेप में 40 फीट गहरा तालाब बनाया है, जिसमें किया जा रहा प्रतिमाओं का विसर्जन. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 11:03 PM IST
ग्वालियर: देश भर में गणेश उत्सव के आखिरी दिन गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है. ग्वालियर में भी श्रृद्धालु शुक्रवार को अलग-अलग इलाकों में प्रशासन द्वारा बनाई गई व्यवस्था के तहत गणपति विसर्जन के लिए ढोल-नगाड़ों के साथ झूमते नाचते प्रतिमाएं लेकर पहुंचे. ग्वालियर सागर ताल पर प्रशासन द्वारा 25 फीट से लेकर तीन स्टेप में 40 फीट गहरा तालाब बनाया है, जिसमें प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है.
ग्वालियर के सागरताल के पास ही ग्वालियर नगर निगम द्वारा एक कत्रिम तालाब बनवाया गया है जहाँ पिछले चार दिनों से दिन-रात गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन जारी है. 14 दिनों तक सेवा करने के बाद श्रद्धालु अपने गणपति की विदाई करने विसर्जन स्थल पहुंचे. जहां गणपति विसर्जन के लिय बनाई गई व्यवस्था के तहत गणपति विसर्जन किया गया.
देर रात तक चलेगा प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला
ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड से देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया, सागरताल पर बनाये गए विसर्जन स्थल पर तैराक दल में 6 होमगार्ड जवानों की ड्यूटी लगायी गई है, जो यहां आने वाले श्रद्धालुओं की गणपति की प्रतिमाओं को सुरक्षित और श्रद्धापूर्वक विसर्जन करा रहे हैं. ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो. सुबह से ही प्रतिमाओं का आना लगा हुआ है. करीब 75 बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा चुका है, और देर रात करीब ढ़ाई बजे तक यह सिलसिला जारी रहेगा. 15 फीट से ऊँची प्रतिमाओं का विसर्जन देर रात किया जाएगा जिनके लिए हाइड्रा की व्यवस्था की गई है.
खुशी और श्रद्धा से बप्पा को विदा कर रहे श्रद्धालु
वहीं गणपति को विदा करने आए एक श्रद्धालु का कहना था कि, इस बार प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की है. दुख है कि बप्पा जा रहे हैं, लेकिन यह एक परंपरा है लेकिन अगले साल वे दोबारा आएंगे. पहले जब सागरताल में गणपति विसर्जन होता था तब बहुत लाइन लगती थी और गणपति को यहां-वहां सिराना पड़ता था लेकिन अबकी बार यहां आराम से विसर्जन हो रहा है.
मुस्तैदी से व्यस्थाएँ संभाल रहे पुलिस और प्रशासन
प्रशासन की ओर से व्यवस्था संभाल रहे एसडीएम प्रदीप शर्मा का कहना था "गणेश विसर्जन को लेकर सभी व्यवस्थाएं मुस्तैद हैं. विसर्जन के लिए एक पॉन्ड(छोटा तालाब) बनवाया गया है, जहां सुरक्षित तरीके से प्रतिमाएं विसर्जित की जा रही हैं. लोगों की आस्था का ध्यान रखा जा रहा है. कोई अनहोनी ना इसके लिए पर्याप्त दूरी पर बेरिकैडिंग की गई है. गोताखोरों द्वारा विसर्जन कराया जा रहा है. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की भी चाक-चौबंद व्यवस्था है. विसर्जन के दौरान पुलिस बल भी तैनात किया गया है जिससे की माहौल ना बिगड़े या कोई विवाद की स्थिति ना बने. विसर्जन पूरी शांतिपूर्ण व्यवस्था के तहत जारी है.