गणेश उत्सव बिलासपुर: कहीं रिद्धि-सिद्धि तो कहीं छत्तीसगढ़ महतारी के साथ विराजे बाल गणेश
त्योहार के मद्देनजर शहर भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. संजय यादव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 20, 2026 at 3:41 PM IST
बिलासपुर: पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ गणपति बप्पा का उत्सव मनाया जा रहा है. संस्कारधानी के नाम से मशहूर बिलासपुर में कई आकर्षक और मनभावन मूर्तियां भक्तों ने पूजा पंडालों में स्थापित की है. बड़ी संख्या में भक्त इन पूजा पंडालों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं. त्योहार को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती शहर में की गई है.
गणेश उत्सव बिलासपुर
गणेश उत्सव को लेकर जहां भक्तों में भारी श्रद्धा और उत्साह का माहौल है. शहर में कहीं प्रतिकात्मक नोट की तस्वीर पर भगवान विराजमान हैं तो कहीं मनभावन रुप में गणपति जी की स्थापना की गई है. वहीं एक जगह तो गणपति जी को छत्तीसगढ़ महतारी के साथ भी बिठाया गया है. भक्त इस तरह की आकर्षक प्रतिमाओं को देखकर काफी खुश हो रहे हैं. गणेश उत्सव के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक आयोजनों के साथ आकर्षक झांकियां और सजावट लोगों को अपनी ओर खींच रही है.
पूजा पंडालों में उमड़ी भीड़
शाम होते ही गणेश पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है. भक्ति, आस्था और रचनात्मक सजावट का यह संगम इस बार बिलासपुर के गणेश उत्सव को खास बना रहा है, जिसमे लोग बडी संख्या मे शामिल होकर प्रथमपूज्य गणेश जी की दर्शन कर रहें हैं.
कैसे करें बप्पा को प्रसन्न
गणपति जी को मोदक के अलावा दूर्वा बहुत प्रिय है. पूजा के वक्त गणेश जी को दूर्वा की पांच या फिर 21 गांठ मंत्र के साथ अर्पित करें. गणपति जी को कुमकुम, धूप, दीप, लाल फूल, अक्षत, पान, सुपारी पूजा के दौरान अर्पित करें.