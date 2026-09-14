बिहार में विराजे मुंबई के 'लालबाग के राजा', 55 लाख के हीरा-पन्ना से सजा मुकुट, राज्यपाल ने की आरती
पटना के महाराष्ट्र मंडल में गणेश उत्सव में 55 लाख के मुकुट से सजी गणेश जी की मूर्ति. राज्यपाल ने पूजा की. रिपोर्ट- कुंदन कुमार.
Published : September 14, 2026 at 5:57 PM IST
पटना: राजधानी पटना के दरोगा प्रसाद राय पथ स्थित महाराष्ट्र मंडल में इस साल गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है. 14 से 20 सितंबर तक चलने वाले इस उत्सव में भगवान गणेश की भव्य पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया है. शहर के विभिन्न मोहल्लों से श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंच रहे हैं और पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल छाया हुआ है.
हीरा-पन्ना जड़ित 55 लाख रुपये का विशेष मुकुट
इस बार स्थापित गणपति प्रतिमा को करीब 55 लाख रुपये मूल्य के हीरा-पन्ना जड़ित मुकुट से सजाया गया है. करीब 350 ग्राम सोने से बने इस मुकुट में छह कैरेट का बड़ा हीरा लगा है. इसके अलावा माणिक, पन्ना और छोटे-छोटे हीरों का भी उपयोग किया गया है, जिससे मूर्ति बेहद आकर्षक दिखाई दे रही है.
राज्यपाल ने की प्रथम पूजा-आरती
बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन आज महाराष्ट्र मंडल पहुंचे और प्रथम पूजा आरती में शामिल हुए. उन्होंने पूजा-अर्चना की और कहा कि आज शुभ दिन है. पूरे देश में गणेश भगवान की पूजा की जा रही है, उनके आगमन से आयोजन को और गरिमा मिली.
मुंबई से लालबागचा राजा की प्रतिकृति हर साल
गणेश पूजा समिति के सचिव संजय भोसले ने बताया कि हर साल मुंबई से लालबागचा राजा की प्रतिकृति मंगवाई जाती है और यहां स्थापित की जाती है. पिछले साल एक भक्त ने 35 लाख रुपये का मुकुट दान किया था, जिसे बढ़ाकर इस बार 55 लाख रुपये का बना दिया गया है. कई तरह के आभूषणों से मूर्ति की सजावट की गई है.
20 लाख रुपये का हार भी चढ़ाया जाएगा
इस वर्ष एक अन्य भक्त, जिनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं, 20 लाख रुपये का हार चढ़ाने वाले हैं. कारीगर इसे तैयार कर रहे हैं और जल्द ही गणपति प्रतिमा पर यह भी अर्पित किया जाएगा. भोसले ने कहा कि बिहार में कई वर्षों से महाराष्ट्र मंडल में यह परंपरा निर्बाध रूप से चल रही है.
"बुधवार को एक भक्त 20 लाख का हार चढ़ाएंगे और वह भी हमारे कारीगर तैयार कर रहे हैं. निश्चित तौर पर बिहार में कई सालों से हम लोग पूजा अर्चना करते आए हैं. महाराष्ट्र मंडल में राजधानी पटना के सभी मोहल्ले से लोग भगवान गणेश का दर्शन करने पहुंचते हैं."-संजय भोसले, सचिव, पूजा समिति
शाम को पहुंचेंगे मुख्यमंत्री
आयोजन समिति के सदस्य मनोज आरलेकर ने बताया कि पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी. आज शाम मुख्यमंत्री भी यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे. उन्होंने लोगों से अपील की कि बड़ी संख्या में महाराष्ट्र मंडल पहुंचें. शुक्रवार को महिलाओं के लिए हल्दी-कुमकुम कार्यक्रम भी आयोजित होगा.
"उत्सव के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे. विसर्जन के समय ढोल-ताशे के साथ महाराष्ट्र के कलाकारों द्वारा भव्य जुलूस निकाला जाएगा. पटना के महाराष्ट्र मंडल में इस वर्ष भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है."- एम आरलेकर, सदस्य पूजा समिति
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