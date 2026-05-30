3 करोड़ का 600 किलो गांजा महासमुंद से पकड़ा गया, मायानगरी का तस्कर हुआ गिरफ्तार
गांजे की ये बड़ी खेप ओडिशा से लाई जा रही थी, ड्राइवर महबूब को ये खेप महाराष्ट्र के ठाणे तक पहुंचानी थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 30, 2026 at 4:21 PM IST
महासमुंद: नशे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी नशे के तस्कर चोरी छिपे तस्करी की वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे. इसी कड़ी में आज थाना सिंघोड़ा इलाके के मुरमुरी चौक से नशे की एक बड़ी खेप को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है. पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने ट्रक से 600 किलो गांजा पकड़ा है. पकड़े गए गांजे की कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है. पुलिस ने गांजे के साथ ट्रक को भी जब्त कर लिया है. पकड़े गए आरोपी के मोबाइल फोन को भी खंगाला जा रहा है.
3 करोड़ का 600 किलो गांजा पकड़ा गया
पुलिस ने बताया कि उसे मुखबिर के जरिए ये खबर मिली थी कि ओडिशा से एक ट्रक गांजा लेकर निकली है, जो महासमुंद जिले से होते हुए निकलेगी. पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद एंटी नारकोटिक्स टीम के साथ मुरमुरी चौक पर सघन तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान वहां पर महाराष्ट्र नंबर की एक संदिग्ध लाल रंग की टाटा माजदा वाहन आकर रुकी. पुलिस की टीम ने बिना देर किए वाहन को चेक करना शुरू किया. पुलिस की पूछताछ में वाहन चालक ने अपना नाम महबूब बादशाह शेख, उम्र 65 वर्ष बताया. आरोपी ने बताया कि वो महाराष्ट्र के ठाने का रहने वाला है.
सामान के नीचे छिपाकर रखा गया था गांजा
पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से गाड़ी में लोड सामान के बारे में पूछताछ की. जिसपर आरोपी ड्राइवर ने बताया कि वो कंपनी का मशीनरी और समान लेकर जा रहा है. पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो सामान के नीचे उसे गांजे के कई बंडल रखे मिले. हर बंडल का वजन करीब 25 किलो था. पुलिस ने जब गांजे का पूरा वजन किया तो वो 600 किलो निकला. पुलिस ने बताया कि इसकी बाजार कीमत करीब 3 करोड़ है.
ओडिशा से गांजे की खेप लाई जा रही थी
पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी ने गांजा को ओडिशा के बौद्ध जिले से लिया था और उसे महाराष्ट्र के ठाणे जिले में खपाने की योजना थी. तस्करी को छिपाने के लिए वाहन को काले रंग की तिरपाल से बंद किया गया था ताकि किसी को शक न हो. महासमुंद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 600 किलोग्राम गांजा, एक मोबाइल फोन, 10 हजार नकद तथा तस्करी में प्रयुक्त टाटा माजदा वाहन जब्त किया है. जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 3 करोड़ 12 लाख 15 हजार है.
एनडीपीएस एक्ट के तहत होगा एक्शन
आरोपी महबूब बादशाह शेख के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब मामले की विस्तृत जांच कर गांजा तस्करी के स्रोत, नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है. पुलिस के अनुसार महासमुंद जिले में गांजा तस्करों द्वारा लगातार नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं. कभी एंबुलेंस, कभी पैकर्स वाहनों, तो कभी फल-सब्जी, खाद्य सामग्री, कपड़ा फेरी और ट्रेवल्स वाहनों की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी की कोशिश की जाती है. लेकिन महासमुंद पुलिस और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की सतर्कता के चलते तस्करों के मंसूबे लगातार नाकाम हो रहे हैं.
ओडिशा सीमा से लगे अंतरराज्यीय चेक पोस्टों के साथ-साथ अब अंदरूनी मार्गों पर भी लगातार निगरानी और सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सोर्स प्वाइंट से लेकर डेस्टिनेशन प्वाइंट तक प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.
नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बालोद पुलिस ने 6 लाख रुपए के गांजे के साथ तस्कर को चेकिंग के दौरान पकड़ा
लवन में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा, बाइक से हो रही थी सप्लाई
धमतरी पुलिस की गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, सांकरा नाके पर दिल्ली के तस्कर को पकड़ा