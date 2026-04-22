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महाराष्ट्र पासिंग कार खराब होने से खुली पोल, पुलिस की पूछताछ में हुआ अहम खुलासा

पुलिस ने महाराष्ट्र निवासी दो युवकों से पूछताछ कर अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया.

GANJA SMUGGLING MAHASAMUND
महासमुंद गांजा तस्करी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 22, 2026 at 5:53 PM IST

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महासमुंद: नेशनल हाईवे 353 स्थित तहसील कार्यालय के सामने मंगलवार रात करीब 9.15 बजे महाराष्ट्र पासिंग कार एमएच 31 डीसी 2140 बंद हो गई. कार में दो युवक सवार थे. दोनों ही महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. एक शख्स का नाम स्यामल बसंत है, जो नागपुर जिले के कामठी का रहने वाला है. वहीं दूसरा शख्स दानिस अंसारी, यशोधरा नगर का निवासी है. दोनों युवकों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई.

पेट्रोलिंग टीम ने की पूछताछ

युवक डरे सहमे इधर उधर देख रहे थे. इस बीच हाईवे से पेट्रोलिंग वाहन गुजर रही थी. महाराष्ट्र पासिंग होने के कारण पेट्रोलिंग टीम ने कार के करीब जाकर पूछताछ करना शुरू कर दिया. दोनों युवकों ने घबराते हुए कार बंद होने की बात बताई.

GANJA SMUGGLING MAHASAMUND
अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का भंडाफोड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार में मिला गांजा

पेट्रोलिंग टीम ने युवकों से पूछा कि कहां जाना है, यह सुनकर दोनों घबरा गए. पेट्रोलिंग टीम को शक हुआ तो दोनों को कार से नीचे उतरने कहा गया. इसके बाद पुलिस टीम ने कार की तलाशी ली तो कार की पिछली सीट के नीचे से खाकी टेप से लिपटा हुआ एक-एक किलो गांजा का 15-20 पैकेट मिला. कुल 43.120 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा मिला.

महासमुंद गांजा तस्करी पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे गांजा

पूछताछ में युवकों ने बताया कि इस गांजे को फुलवानी (ओडिशा) से कामठी, नागपुर (महाराष्ट्र) में खपाने लेकर जा रहे थे. पुलिस को चकमा देने के लिए वाहन के बैक लाइट के खोल में अलग से चैंबर, डिक्की, सीट के पीछे छिपाकर यह गांजा लेकर जा रहे थे.

21 लाख से ज्यादा का गांजा

जप्त गांजे की अनुमानित कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 21 लाख 56 हजार रुपए आंकी गई है. पेट्रोलिंग टीम ने इसकी सूचना सायबर सेल को दी. सायबर से दो लोग मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को पेट्रोलिंग गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए. फिर पेट्रोलिंग टीम आम लोगों की मदद से कार को धक्का देकर सिटी कोतवाली ले गए.

तीन थाना क्षेत्र पार कर चुका था तस्कर

महासमुंद जिले में पकड़ा जाने वाला गांजा ओडिशा से लेकर जिले के रास्ते से होकर गुजरता है. यहां चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र पासिंग कार कोमाखान, बागबाहरा, खल्लारी थाना क्षेत्र से गुजरते हुए महासमुंद शहर में बंद होने पर पकड़ा जाता है.

दो साल पहले आया था ऐसा मामला

करीब दो साल पहले ओडिशा से गांजा लेकर निकली एक कार तीन थाना क्षेत्र पार करते हुए खल्लारी थाना पार कर कुछ दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. जब घटना की जानकारी लेने के लिए पुलिस पहुंची तब तक कार छोड़कर सभी फरार हो गए थे. कार की तलाशी लेने पर पुलिस को गांजा मिला था.

मुखबिर से सूचना मिली थी की होंडा कार में संदिग्ध सामान है. पेट्रोलिंग टीम एक्टिव हुई. तहसील कार्यालय के सामने कार मिली. वाहन के पीछे सीट में, डिक्की, बेक लाइट के पीछे और अलग चेंबर में करीब 42 पैकेट में गांजा मिला: प्रतिभा पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महासमुंद

आरोपियों को भेजा जेल

इस घटना ने साफ कर दिया है कि अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का नेटवर्क अब भी सक्रिय है और निगरानी में बड़ी चूक हो रही है. हालांकि पेट्रोलिंग टीम की सतर्कता से एक बड़ी खेप पकड़ी गई. फिलहाल इस मामले में आरोपियों से 21 लाख 56 हजार रुपये कीमत 43.120 कि.ग्रा. मादक पदार्थ गांजा, 3 लाख रुपये कीमत की एक कार और 20 हजार कीमत के 2 मोबाइल समेत कुल 24,76,000 रुपये का सामान जप्त किया गया है. आरोपियों पर 20 बी नारकोटिक्स एक्ट का अपराध कायम कर उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है.

तीन महीने में 77 मामले

पिछले तीन महीने में 77 प्रकरण में कुल 5748.508 किलो (57 क्वि. 48 किलो) गांजा जब्त किया गया है और 197 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 51 और 146 अन्य राज्यों से हैं.

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