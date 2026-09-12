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सरेह में फंसी कार, उगल दिया 2 करोड़ का गांजा!

बेतिया के मझौलिया में पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपये मूल्य का भारी मात्रा में गांजा बरामद कर चालक को गिरफ्तार किया. रिपोर्ट-जितेंद्र कुमार गुप्ता

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बेतिया से करोड़ों का गांजा जब्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2026 at 2:22 PM IST

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बेतिया : बिहार के बेतिया जिले के मझौलिया से पुलिस ने नशे के कारोबार का भंडाफोड़ किया है. जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है. कार से कुल एक क्विंटल 18 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ है. पुलिस ने गांजा लदी कार को जब्त करते हुए उसके चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है.

बेतिया से करोड़ों का गांजा जब्त

बरामद गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब दो करोड़ रुपये आंकी जा रही है. मामला मझौलिया थाना क्षेत्र के धोकराहा पंचायत के वार्ड नंबर-2 स्थित नुनिया टोला का है. जहां शनिवार की अहले सुबह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की. पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि एक कार से गांजे की बड़ी खेप ले जाई जा रही है.

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भागने के दौरान सरेह में फंसी कार (ETV Bharat)

भागने के दौरान सरेह में फंसी कार

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने संभावित रास्ते पर घेराबंदी शुरू कर दी. इसी दौरान पुलिस को देखते ही कार चालक वाहन लेकर गांव के सरेह की तरफ भागने लगा. पुलिस ने पीछा किया तो बांस के पास पहुंचकर कार सरेह में फंस गई. इसके बाद पुलिस टीम ने मुस्तैदी से घेराबंदी कर चालक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया.

10 बोरों में रखा था गांजा

पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसके अंदर 10 बोरों में रखा गांजा बरामद हुआ. बरामद गांजे का कुल वजन 1 क्विंटल 18 किलो 300 ग्राम बताया गया है. जब्त कार का रजिस्ट्रेशन नंबर BR-01-CY-1200 है. गिरफ्तार चालक की पहचान बलथर थाना क्षेत्र के निवासी श्यामू कुमार उर्फ श्यामू यादव के रूप में की गई है.

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10 बोरों में रखा था गांजा (ETV Bharat)

कानूनी कार्रवाई और जांच

मझौलिया थानाध्यक्ष अमर कुमार के अनुसार, पुलिस ने गांजा और कार को जब्त कर लिया है. गिरफ्तार चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गांजे की खेप कहां से आई थी और कहां जानी थी.

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बेतिया से करोड़ों का गांजा जब्त (ETV Bharat)

"कार से गांजा की बरामदगी की गई है. गिरफ्तार ड्राइवर के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है."- अमर कुमार, मझौलिया थानाध्यक्ष

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