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सरेह में फंसी कार, उगल दिया 2 करोड़ का गांजा!

बेतिया से करोड़ों का गांजा जब्त ( ETV Bharat )

बेतिया : बिहार के बेतिया जिले के मझौलिया से पुलिस ने नशे के कारोबार का भंडाफोड़ किया है. जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है. कार से कुल एक क्विंटल 18 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ है. पुलिस ने गांजा लदी कार को जब्त करते हुए उसके चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है.

बेतिया से करोड़ों का गांजा जब्त

बरामद गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब दो करोड़ रुपये आंकी जा रही है. मामला मझौलिया थाना क्षेत्र के धोकराहा पंचायत के वार्ड नंबर-2 स्थित नुनिया टोला का है. जहां शनिवार की अहले सुबह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की. पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि एक कार से गांजे की बड़ी खेप ले जाई जा रही है.

भागने के दौरान सरेह में फंसी कार (ETV Bharat)

भागने के दौरान सरेह में फंसी कार

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने संभावित रास्ते पर घेराबंदी शुरू कर दी. इसी दौरान पुलिस को देखते ही कार चालक वाहन लेकर गांव के सरेह की तरफ भागने लगा. पुलिस ने पीछा किया तो बांस के पास पहुंचकर कार सरेह में फंस गई. इसके बाद पुलिस टीम ने मुस्तैदी से घेराबंदी कर चालक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया.

10 बोरों में रखा था गांजा