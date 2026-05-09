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लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 14.87 करोड़ का गांजा, बैंकॉक से ला रहे थे, तीन यात्री गिरफ्तार

लखनऊ : चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने करीब 14.87 करोड़ रुपये मूल्य का हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद किया है. मामले में बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे तीन यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है.

कस्टम आयुक्त मयंक शर्मा ने बताया, खुफिया सूचना मिली थी कि शुक्रवार रात बैंकॉक से 10:35 बजे लखनऊ पहुंचने वाली एयर एशिया की उड़ान (एफडी-146) से भारी मात्रा में अवैध रूप से मादक पदार्थ लाया जा रहा है. सूचना मिलते ही एयर इंटेलीजेंस यूनिट और कस्टम विभाग की टीम लखनऊ एयरपोर्ट पर मुस्तैद हो गई.

बैंकॉक से पहुंची एयर एशिया की उड़ान से उतरे यात्रियों की जांच शुरू की गई. तभी विमान से आए तीन यात्रियों के संदिग्ध लगने पर एयरपोर्ट के ग्रीन चैनल पर रोककर जांच की गई. तलाशी के दौरान उनके चेक-इन बैगेज से पारदर्शी वैक्यूम-पैक पाउच बरामद हुए. जिनमें हरे रंग के फूल और फलनुमा पदार्थ पाए गए.

शुरुआती जांच में इन्हें गांजा/मारिजुआना यानी हाइड्रोपोनिक वीड माना गया. इस पर कस्टम विभाग ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 43 के तहत मादक पदार्थ को जब्त कर लिया. बरामदगी में एक यात्री के पास से 2.957 किलोग्राम, दूसरे यात्री के पास से 3.425 किलोग्राम और तीसरे यात्री के पास से 8.490 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड मिला.