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लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 14.87 करोड़ का गांजा, बैंकॉक से ला रहे थे, तीन यात्री गिरफ्तार

तलाशी के दौरान उनके चेक-इन बैगेज से पारदर्शी वैक्यूम-पैक पाउच बरामद हुए. जिनमें हरे रंग के फूल और फलनुमा पदार्थ पाए गए.

14.87 करोड़ का गांजा पकड़ा गया.
14.87 करोड़ का गांजा पकड़ा गया. (Photo Credit; airport administration)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 9:26 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ : चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट (एआईयू) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने करीब 14.87 करोड़ रुपये मूल्य का हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद किया है. मामले में बैंकॉक से लखनऊ पहुंचे तीन यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है.

कस्टम आयुक्त मयंक शर्मा ने बताया, खुफिया सूचना मिली थी कि शुक्रवार रात बैंकॉक से 10:35 बजे लखनऊ पहुंचने वाली एयर एशिया की उड़ान (एफडी-146) से भारी मात्रा में अवैध रूप से मादक पदार्थ लाया जा रहा है. सूचना मिलते ही एयर इंटेलीजेंस यूनिट और कस्टम विभाग की टीम लखनऊ एयरपोर्ट पर मुस्तैद हो गई.

बैंकॉक से पहुंची एयर एशिया की उड़ान से उतरे यात्रियों की जांच शुरू की गई. तभी विमान से आए तीन यात्रियों के संदिग्ध लगने पर एयरपोर्ट के ग्रीन चैनल पर रोककर जांच की गई. तलाशी के दौरान उनके चेक-इन बैगेज से पारदर्शी वैक्यूम-पैक पाउच बरामद हुए. जिनमें हरे रंग के फूल और फलनुमा पदार्थ पाए गए.

शुरुआती जांच में इन्हें गांजा/मारिजुआना यानी हाइड्रोपोनिक वीड माना गया. इस पर कस्टम विभाग ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 43 के तहत मादक पदार्थ को जब्त कर लिया. बरामदगी में एक यात्री के पास से 2.957 किलोग्राम, दूसरे यात्री के पास से 3.425 किलोग्राम और तीसरे यात्री के पास से 8.490 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड मिला.

तीनों के पास से बरामद हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) का कुल वजन 14.872 किलोग्राम बताया गया है. फिलहाल अधिकारियों ने तीनों आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस मामले में कस्टम विभाग और अन्य एजेंसियां आगे की जांच में जुटी हैं.

कस्टम आयुक्त मयंक शर्मा ने बताया कि ड्रग्स की कुल मात्रा 14 किलो 872 ग्राम है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 14 करोड़ 87 लाख के करीब है. पकड़े गए यात्रियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, ड्रग्स के बारे में पूछताछ की जा रही है.

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लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री गिरफ्तार
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