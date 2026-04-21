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इंडो-नेपाल बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई, सीतामढ़ी से 2.35 करोड़ से अधिक का गांजा बरामद

सीतामढ़ी: भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार सीमा पर तैनात जवान तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर रहे हैं तो तस्कर भी तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा मामला सीतामढ़ी के भारत-नेपाल सीमा पर भिट्ठा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक स्कार्पियो से 470.91 किलो गांजा बरामद किया है.

अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई: पुलिसिया आंकड़ों के अनुसार हाल के दिनों में यह अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी बताई जा रही है. गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2 करोड़ 35 लाख 45 हजार रुपये आंकी गई है. बताया जा रहा है कि भिट्ठा के चकनी बॉर्डर पर SSB और स्थानीय पुलिस नाकेबंदी कर गश्त कर रही थी. इसी दौरान नेपाल की ओर से एक नेपाली नंबर की स्कार्पियो आती दिखी.

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गाड़ी छोड़कर भाग गया ड्राइवर: पुलिस और एसएसबी जवानों को देखते ही चालक वाहन लेकर भागने लगा. पीछा करने के दौरान वाहन का आगे का शीशा भी टूट गया. बिंदी गांव के पास चालक स्कार्पियो छोड़कर नेपाल की ओर फरार हो गया. पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो उसमें सात कार्टून में पैक गांजा बरामद हुआ.