इंडो-नेपाल बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई, सीतामढ़ी से 2.35 करोड़ से अधिक का गांजा बरामद
सीतामढ़ी में भारत-नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और SSB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 35 लाख रुपये का 470.91 किलो गांजा बरामद किया है.
Published : April 21, 2026 at 1:20 PM IST
सीतामढ़ी: भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार सीमा पर तैनात जवान तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर रहे हैं तो तस्कर भी तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा मामला सीतामढ़ी के भारत-नेपाल सीमा पर भिट्ठा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक स्कार्पियो से 470.91 किलो गांजा बरामद किया है.
अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई: पुलिसिया आंकड़ों के अनुसार हाल के दिनों में यह अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी बताई जा रही है. गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2 करोड़ 35 लाख 45 हजार रुपये आंकी गई है. बताया जा रहा है कि भिट्ठा के चकनी बॉर्डर पर SSB और स्थानीय पुलिस नाकेबंदी कर गश्त कर रही थी. इसी दौरान नेपाल की ओर से एक नेपाली नंबर की स्कार्पियो आती दिखी.
गाड़ी छोड़कर भाग गया ड्राइवर: पुलिस और एसएसबी जवानों को देखते ही चालक वाहन लेकर भागने लगा. पीछा करने के दौरान वाहन का आगे का शीशा भी टूट गया. बिंदी गांव के पास चालक स्कार्पियो छोड़कर नेपाल की ओर फरार हो गया. पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो उसमें सात कार्टून में पैक गांजा बरामद हुआ.
प्रेस विज्ञप्ति— SITAMARHI POLICE (@SitamarhiPolice) April 20, 2026
दिनांक 20.04.2026
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मादक पदार्थ के तहत मामला दर्ज: जब्त गाड़ी में एक तरफ नेपाली नंबर प्लेट तो दूसरी तरफ इंडियन नंबर प्लेट लगा था. इंडियन नंबर प्लेट के अनुसार गाड़ी का मालिक डुमरा थाना क्षेत्र का चंदन महतो बताया जा रहा है. इधर मामलों को लेकर स्थानीय थाना अध्यक्ष ने बताया कि मादक पदार्थ को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
"गुप्त सूचना मिलने पर सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों के सहयोग से एक स्कॉर्पियो में बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है. चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. स्कॉर्पियो के एक तरफ नेपाली नंबर प्लेट तो दूसरी तरफ इंडियन नंबर प्लेट लगा है. मादक पदार्थ के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी."- सुनीता कुमारी, डीएसपी
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