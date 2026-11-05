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इंटरस्टेट गांजा तस्करी का भंडाफोड़, 2 करोड़ 38 लाख का गांजा जब्त, बोधघाट पुलिस की बड़ी कार्रवाई

इंटरस्टेट गांजा तस्करी का भंडाफोड़ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर : बस्तर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है. ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे करीब 2 करोड़ 38 लाख 25 हजार रुपये कीमत के 476 किलो 500 ग्राम गांजा को पुलिस ने जब्त किया है. तस्करों ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए बाकायदा पिकअप वाहन के आगे मोटरसाइकिल से पायलटिंग की व्यवस्था कर रखी थी. लेकिन बोधघाट पुलिस की नाकेबंदी के सामने उनकी यह तरकीब काम नहीं आई. पुलिस ने मौके से 3 नाबालिगों सहित कुल 7 लोगों को पकड़ा है.



एस्कार्ट वाहन से रख रहे थे नजर,गांजा की बड़ी खेप जब्त