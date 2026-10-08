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64 लाख का गांजा रायपुर से जब्त, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तस्कर अरेस्ट

रायपुर: कमिश्नरेट के गंज और आमानाका थाना पुलिस ने गांजा तस्करी केस में 1 नाबालिक सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक क्विंटल 27 किलोग्राम गांजा जब्त किया. जब्त किए गए गांजे की बाजार में कीमत करीब 64 लाख है. पकड़े गए गांजा तस्करों में 2 इंटरस्टेट आरोपी भी शामिल हैं, जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के रहने वाले हैं.

पकड़े गए तस्करों के खिलाफ गंज और आमानाका थाना पुलिस में धारा 20 बी नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. पूरी कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और नारकोटिक टास्क फोर्स की टीम ने संयुक्त रूप से की. अब तक रायपुर कमिश्नरेट के द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत 85 मामलों में 190 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. आरोपियों के कब्जे से 6 करोड़ 31 लाख 2800 रुपए का गांजा, प्रतिबंधित टैबलेट, कोकीन, डोडा, हेरोइन, ब्राउन शुगर सहित 4 लग्जरी गाड़ी और फोन जब्त किया गया है.

रायपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत गंज और आमानाका थाना अंतर्गत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक नाबालिक सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से पुलिस ने 64 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है. आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है: स्मृतिक राजनाला, क्राइम एंड साइबर DCP

पहली घटना: गंज थाना अंतर्गत नारकोटिक टास्क फोर्स की टीम को सूचना मिली कि पचपेड़ी नाका से एक ऑटो में 3 लोग अपने पास गांजा रखे हुए हैं. तीनों लोग कहीं जाने की फिराक में हैं और रेलवे स्टेशन की ओर निकले हैं. इस सूचना के आधार पर उन्हें फाफाडीह चौक के पास घेराबंदी कर उनको पकड़ा. पकड़े गए तीनों लोगों ने अपने नाम मुकुंद शर्मा, निवासी जगदलपुर, गोपाल वर्मा, निवासी जगदलपुर, संतोष साहू, निवासी बलौदा बाजार बताया. इनके पास रखी ट्रॉली बैग की तलाशी लेने पर बैग से 82 किलो गांजा मिला. इसके साथ ही तीन मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किया.



2 अलग-अलग थाना इलाकों में हुई कार्रवाई

दूसरी घटना: आमानाका थाना अंतर्गत एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि थाना आमानाका क्षेत्र अंतर्गत टाटीबंध के पास स्थित इस्कॉन टेंपल के पास कुछ लोग गांज लेकर जा रहे हैं. सभी लोग गांजे की खेप को खपाने की फिराक में हैं. मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार उन्हें पड़कर पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना नाम कान्हू डाकुआ, निवासी ओडिशा और दूसरे आरोपी ने अपना नाम सुमित भट्टाचार्य, निवासी पश्चिम बंगाल बताया. इन लोगों के साथ एक नाबालिग भी शामिल था, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है. तलाशी लेने पर इनके बैग से लगभग 45 किलोग्राम गांजा मिला, जिसकी कीमत लाखों में है.

सूटकेस में कपड़े की जगह गांजा (ETV Bharat)

जानिए क्या है एनडीपीएस एक्ट और उसके सख्त प्रावधान

एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा की तस्करी और बिक्री गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है. बरामद मात्रा को देखते हुए आरोपियों पर कठोर धाराएं लगाई गई हैं. इस कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान कड़ा है, ताकि मादक पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोषियों को लंबी अवधि की सजा हो सकती है.