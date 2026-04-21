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धमतरी में पकड़ा गया 63 लाख का गांजा, ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाने की थी तैयारी, सिहावा में हुआ साजिश का खुलासा

नशे की तस्करी लग्जरी कार के जरिए की जा रही थी. कार से कुल 127 किलो गांजा पकड़ा गया.

Ganja worth 63 lakh seized
साजिश का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 21, 2026 at 9:57 PM IST

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धमतरी: मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया है. थाना सिहावा क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में ओडिशा से महाराष्ट्र ले जाए जा रहे 127 किलो से अधिक गांजा के साथ दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.

एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देशन में जिलेभर में नशे के खिलाफ सतत अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में 20 अप्रैल 2026 की शाम ग्राम सांकरा स्थित फॉरेस्ट नाका में वन विभाग की टीम नियमित वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान महाराष्ट्र नंबर की एक सिल्वर रंग की संदिग्ध कार (MH-10 DQ-4294) को रोककर जांच की गई.

साजिश का खुलासा (ETV Bharat)

63 लाख का गांजा पकड़ गया

पुलिस ने बताया कि वाहन संदिग्ध लगने पर डिप्टी रेंजर द्वारा तत्काल इसकी सूचना थाना प्रभारी सिहावा और वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई. सूचना मिलते ही सिहावा पुलिस मौके पर पहुंची और संयुक्त टीम द्वारा वाहन की सघनता से तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान कार की डिक्की में भूरे रंग के सैलो टेप से पैक कुल 62 पैकेट गांजा बरामद किया गया. मौके पर ही विधिवत पंचनामा कार्रवाई कराई गई और जब्त गांजा का वजन कराया गया, जो कुल 127.09 किलोग्राम निकला. इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 63 लाख 54 हजार 500 आंकी गई है.

एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी

पूछताछ के दौरान आरोपियों से गांजा के परिवहन और विक्रय से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वे कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके. इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, 2 मोबाइल फोन, नगदी 1500 जब्त की है. इस प्रकार कुल जब्त संपत्ति की कीमत लगभग 72 लाख 71 हजार आंकी गई है.

पकड़े गए दोनों आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप विष्णु खोत (41 वर्ष), निवासी सिंदे चौक, अस्टा, जिला सांगली (महाराष्ट्र) और स्वप्नील मुलिक (31 वर्ष), निवासी अस्टा दक्षिण भाग, चौहान वाड़ी, जिला सांगली (महाराष्ट्र) के रूप में हुई है. दोनों के खिलाफ थाना सिहावा में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की धारा 20 (ख) (ii) (सी) के तहत अपराध दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की गई है. आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. पुलिस और वन विभाग के बेहतर समन्वय से की गई इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, जिससे अंतरराज्यीय गांजा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.

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