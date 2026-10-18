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43 लाख का 85 किलो गांजा रायपुर से पकड़ा गया, सिविल लाइन थाना क्षेत्र से तस्कर गिरफ्तार

43 लाख का 85 किलो गांजा रायपुर से पकड़ा गया ( ETV Bharat )

रायपुर: सिविल लाइन थाना क्षेत्र से 2 इंटरस्टेट तस्करों सहित 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लगभग 85 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. गांजे का बाजार मूल्य लगभग 43 लाख है. गांजा जब्त करने के साथ ही गांजा तस्करी में उपयोग किए गए कार और 4 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किया है. बरामद सामानों की कुल कीमत 58 लाख है.

43 लाख का 85 किलो गांजा पकड़ा पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने ओडिशा के बलांगीर से गांजा लाने की बात बताई है. पूरी कार्रवाई सिविल लाइन पुलिस, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने संयुक्त रूप से की है. सिविल लाइन पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की है. क्राइम एंड साइबर DCP स्मृतिक राजनाला ने कहा, "मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिविल लाइन थाना अंतर्गत कटोरा तालाब के दुर्गा चौक मैदान के पास फोर व्हीलर गाड़ी में गांजा ले जा रहे हैं. इस सूचना के आधार पर सिविल लाइन थाने कि टीम, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और नारकोटिक टास्क फोर्स की टीम ने संयुक्त रूप से घेराबंदी करके उक्त गाड़ी की तलाशी ली और गांजा बरामद किया.