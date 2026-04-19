4 करोड़ 56 लाख का गांजा बरामद, ऑपरेशन निश्चिय के तहत महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई
पुलिस टीम को चकमा देने के लिए तस्करों ने गाड़ी में फर्जी नंबर प्लेट लगा रखा था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 19, 2026 at 10:20 AM IST
महासमुंद: पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ 56 लाख का गांजा बरामद किया. जब्त किए गए गांजे का वजन 9 क्विंटल से ज्यादा का बताया जा रहा है. दरअसल, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स के द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जिले में की जा रही है. चल रही कार्रवाई के दौरान टीम को मुखबिर से खबर मिली की एक ट्रक जिसका नंबर 2059 है, उसपर गांजे की बड़ी खेप का परिवहन किया जा रहा है. मुखबिर ने ये भी बताया कि गांजे की ये खेप ओडिशा से चलकर पलसापाली बैरियर की ओर आ रही है.
4 करोड़ 56 लाख का गांजा पकड़ा गया
खबर की पुष्टि करने के बाद बसना पुलिस ने तत्काल बैरियर पर नाकाबंदी लगानी शुरू कर दी. मुखबिर ने जिस वाहन के बारे में बताया था, वो वाहन जैसे ही पलसापाली बैरियर पर पहुंचा, पुलिस ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया. गाड़ी के रुकते ही ड्राइवर और क्लीकर दोनों को टीम ने अपने कब्जे में लिया. टीम ने गाड़ी में लोड सामान के बारे में पूछा और उसके कागजात मांगे. ड्राइवर और क्लीनर इसपर गोल मोल जवाब देने लगे. जिसके बाद पुलिस टीम ने गाड़ी में चढ़कर सामान की चेकिंग शुरू की.
फलों की आड़ में गांजे का व्यापार
शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि गाड़ी में सिर्फ केला लोड है, पुलिस को मुखबिर से गलत जानकारी मिली है. लेकिन जैसे ही पुलिस ने केले के पीछे रखे सामानों को चेक किया तो उनकी आंखें फटी रह गई. केले के पीछे गांजे को छिपाकर रखा गया था. पुलिस ने एक एक कर 29 गांजे से भरे बोरियों को नीचे उतारा. पकड़े गए गांजे का जब वजन किया गया तो वो 9 क्विंटल से ज्यादा निकला. पकड़े गए गांजे की कीमत 4 करोड़ 56 लाख 38 हजार बताई जा रही है.
पुलिस को चकमा देने के लिए लगाया था नकली नंबर प्लेट
पुलिस ने बताया कि ड्राइवर और गाड़ी के क्लीनर ने पुलिस से बचने के लिए गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाए थे. उनको कोशिश थी कि वो पुलिस को चकमा देकर निकल जाएंगे. लेकिन मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने उनको धरदबोचा.
नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई
आरोपियों के विरुद्ध नारकोटिक एक्ट की धारा 20(B)(ii)(C) तथा अन्य सुसंगत धाराओं 336(2), 338, 340 BNS के तहत विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है. थाना बसना में अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है तथा आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पिछले तीन महीने में 72 प्रकरणों में कुल 5629.602 किलो (56 क्विंटल 29 किलो) गांजा जब्त किया गया, 187 गिरफ्तार किए गए जिसमे छत्तीसगढ़ के 52 और 135 अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं.
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