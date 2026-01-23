ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में कार से 27 लाख के गांजा के साथ चालक गिरफ्तार, चित्तौड़गढ़ में लकवे के चलते दोषी को कम दी सजा

भीलवाड़ा में जब्त गांजे की कीमत 27 लाख 8 हजार आंकी गई है. चित्तौड़ में तस्करी के दोषी को 11 साल की सजा सुनाई गई.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, भीलवाड़ा (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 5:44 PM IST

भीलवाड़ा/चित्तौड़गढ़: भीलवाड़ा जिले की कारोई थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 758 पर शुक्रवार को एक कार से 54 किलो 170 ग्राम गांजा जब्त कर कार चालक को गिरफ्तार कर लिया. जब्त अवैध गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 27 लाख 8 हजार 500 रुपए आंकी गई है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. उधर, चित्तौड़गढ़ में एनडीपीएस न्यायालय ने डोडा चूरा तस्करी के मामले में अभियुक्त को 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. दोषी के सुनवाई के दौरान लकवा होने से सजा कम दी गई.

भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि जिले में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम को लेकर समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है. सहाड़ा एएसपी बुद्धराज खटीक के सुपरविजन में प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी आयुष श्रोत्रिय के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. विशेष टीम को मुखबिर से एक वेन में अवैध गांजा परिवहन की सूचना मिली. पुलिस टीम ने एनएच 758 स्थित मुजरास टोल प्लाजा पर वेन रूकवा कर तलाशी ली. गाड़ी में 10 प्लास्टिक के कट्टों में 54 किलो 170 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया. इसकी कीमत 27 लाख 08 हजार 500 रुपए आंकी गई.

पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया. भीलवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के हेलड़ गांव निवासी 25 वर्षीय असलम मोहम्मद को गिरफ्तार किया है. इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर यह गांजा कहां से लाया और कहां सप्लाई होने वाला था.

11 साल की जेल और एक लाख जुर्माना: उधर, चित्तौड़गढ़ के एनडीपीएस न्यायालय ने वर्ष 2022 के 24 क्विंटल डोडा चूरा तस्करी के मामले में अभियुक्त को 11 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अभियुक्त प्रकरण की सुनवाई के दौरान लकवे से पीड़ित हो गया था. ऐसे में पकड़े गए मादक पदार्थ के मुकाबले सजा कम सुनाई है, लेकिन अभियुक्त को सुनाई सजा जेल में भुगतनी होगी.

एनडीपीएस कोर्ट चित्तौड़गढ़ क्रमांक-1 में नारकोटिक्स की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 29 जनवरी 2022 को नारकोटिक्स नीमच ने चित्तौड़गढ़ जिले में डोडा चूरा पकड़ा. नारकोटिक्स निरीक्षक परिक्षित चौधरी को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक टेंकर आरजे 34 जीए 1183 में डोडा चूरा भर कर ओछड़ी टोल नाके से होता जोधपुर जाएगा. इस पर परिक्षित ने रात 3.45 बजे टैंकर को रोका. इसकी तलाशी ली तो पेट्रोल टैंकर के अंदर में 122 कट्‌टों में भरा हुआ.

24 क्विंटल 8 किलो डोडा चूरा पाया गया. वाहन को कपासन थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा निवासी ईशाक मोहम्मद चला रहा था. अनुसंधान में नारकोटिक्स ने बड़ियार थाना मावली निवासी रामलाल जाट और वाहन स्वामी दिनेश पुत्र मांगीलाल विश्नोई निवासी कानावास, जोधपुर को भी मुलजिम बनाया. अनुसंधान के बाद तीनों के विरूद्ध 8/28, 8/29, 8/15 और 8/25 में चालान पेश किया.

विशिष्ट लोक अभियोजक ने न्यायालय में 8 गवाह और दस्तावेज पेश किए. अभियुक्त ईशाक को ट्रायल के दौरान लकवा हो गया. मामले में एनडीपीस कोर्ट क्रमांक 1 के पीठासीन अधिकारी किशनलाल चौधरी ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. परिस्थितियों को देखते ईशाक को 8/15 मेंं दोषी पाया. अभियुक्त को 11 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया. अन्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

