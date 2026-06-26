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36 करोड़ का गांजा 6 महीने में पकड़ा गया, ओडिशा के रास्ते पहुंचती है छत्तीसगढ़ में नशे की खेप

पुलिस ने गांजा, परिवहन में प्रयुक्त कार और मोबाइल सहित 30 लाख 60 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, परिवहन एवं बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इसी क्रम में मुखबिर से सूचना मिली कि मारुति कार में ओडिशा से बड़ी मात्रा में गांजा लेकर छत्तीसगढ़ के रास्ते उत्तरप्रदेश की ओर तस्करी की जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-53 स्थित रेहटीखोल में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की.

महासमुंद: मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली. पुलिस ने ओडिशा के भुवनेश्वर से उत्तरप्रदेश के कानपुर ले जाए जा रहे 51 किलोग्राम गांजा के साथ एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया. कार्रवाई के दौरान एक आरोपी मौके से जंगल की ओर भाग निकला, जिसकी तलाश जारी है.

नाकाबंदी के बीच संदिग्ध कार वहां पहुंची, जिसे पुलिस ने रोक लिया. इस दौरान कार में चालक के साथ बैठा दूसरा व्यक्ति वाहन से उतरकर जंगल की ओर भाग निकला. पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन वह फरार होने में सफल रहा. कार चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम आलोक कुमार चौहान, उम्र 32 वर्ष, निवासी नेगवा खिरिया, थाना किशनी, जिला मैनपुरी (उत्तरप्रदेश) बताया. फरार आरोपी की पहचान संजीव कुमार, निवासी वेस्ट सागरपुर, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के रूप में हुई है.

ओडिशा से यूपी ले जाने की थी तैयारी

पुलिस की पूछताछ में चालक ने स्वीकार किया कि कार की बीच वाली सीट पर रखी तीन प्लास्टिक की बोरियों में गांजा भरा हुआ है, जिसे भुवनेश्वर (ओडिशा) से कानपुर (उत्तरप्रदेश) बिक्री के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था. पुलिस ने तलाशी के दौरान 51 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 25 लाख 50 हजार है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना सिंघोड़ा में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है.



एनडीपीएस एक्ट के तहत एक्शन

महासमुंद पुलिस द्वारा वर्ष 2026 में मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, जनवरी 2026 से अब तक 104 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें कुल 7242.851 किलोग्राम (72 क्विंटल 42 किलो) गांजा जब्त किया गया है. जब्त गांजा की कुल अनुमानित कीमत 36 करोड़ 11 लाख 39 हजार 950 रुपये है. इसी अवधि में गांजा तस्करी के मामलों में 254 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 62 आरोपी छत्तीसगढ़ के हैं, जबकि 192 आरोपी अन्य राज्यों से संबंधित हैं। पुलिस का कहना है कि अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करों के नेटवर्क पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.

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