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10 माह से फरार अंतरराज्यीय गांजा तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 190 किलो गांजा मामले में महासमुंद पुलिस का एक्शन

तस्करी के दौरान थाना खल्लारी इलाके में बाइक सवार को भी मारी थी टक्कर, एक भाई पहले ही चुका है गिरफ्तार

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10 माह से फरार अंतरराज्यीय गांजा तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 1:50 PM IST

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महासमुंद: जिला पुलिस और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने एक बार फिर गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है. अंतरराज्यीय तस्करी के मामले में 10 माह से फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ओडिशा के गंजाम जिले से मास्टरमाइंड एवं वाहन मालिक कंभूपानी बिशोई (46 साल) की गिरफ्तारी हुई है.

एक बाइक सवार को भी मारी थी टक्कर

पुलिस के अनुसार, यह मामला 22 जुलाई 2025 का है. थाना खल्लारी क्षेत्र के एनएच-353 स्थित हाड़ाबंद ओवरब्रिज के पास ओडिशा से गांजा लेकर जा रही कार क्रमांक OR 07 Z 0093 ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी थी. हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी. दुर्घटना के बाद वाहन चालक गाड़ी और गांजा छोड़कर फरार हो गया था. जांच के दौरान पुलिस ने वाहन से 190 किलोग्राम गांजा बरामद किया था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 28.49 लाख रुपये बताई गई थी.

पहले भाई की हो चुकी है गिरफ्तारी

मामले में थाना खल्लारी में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख) और बीएनएस की धारा 281, 125(ए), 125(बी) और 106(1) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी. जहां वाहन मालिक कंभूपानी बिशोई और उसका भाई अमूल्य बिशोई घटना के बाद लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बच रहे थे. इस मामले में अमूल्य बिशोई को पुलिस ने 7 अप्रैल 2026 को ओडिशा के गंजाम जिले से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

अब पकड़ा गया मास्टरमाइंड

वहीं मुख्य आरोपी कंभूपानी बिशोई की तलाश लगातार जारी थी. तकनीकी विश्लेषण और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर थाना खल्लारी एवं साइबर थाना की संयुक्त टीम ने ओडिशा के चिल्का-गंजाम क्षेत्र में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को सोमवार 15 जून 2026 को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की है.

36 मामलों में एंड-टू-एंड एक्शन

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, महासमुंद पुलिस ने अब तक गांजा तस्करी के 36 मामलों में एंड-टू-एंड कार्रवाई की है. यानी सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पूरे नेटवर्क को तोड़ने में सफलता प्राप्त कर चुकी है. इस कार्रवाई को भी उसी अभियान की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर अन्य राज्यों में खपाने की योजना बनाते हैं. इसके लिए महासमुंद के रास्ते होते हुए आगे परिवहन किया जाता है. हालांकि पुलिस लगातार तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर पूरे तस्करी नेटवर्क को तोड़ने में लगी है.

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