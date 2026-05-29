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लवन में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा, बाइक से हो रही थी सप्लाई

बलौदाबाजार पुलिस ने 10 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया. NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.

GANJA SMUGGLING BALODABAZAR
गांजा तस्करी बलौदाबाजार (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 29, 2026 at 2:38 PM IST

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बलौदाबाजार: लवन क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को 10 किलो से ज्यादा गांजा के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी पल्सर बाइक के जरिए गांजा की तस्करी और बिक्री कर रहे थे. पुलिस ने आरोपियों को उस समय दबोचा जब वे मेन रोड पर ग्राहक तलाश रहे थे. कार्रवाई में करीब एक लाख रुपए कीमत का गांजा, एक पल्सर बाइक और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं.

बाइक से चल रहा था गांजा सप्लाई नेटवर्क

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी बाइक के जरिए अलग अलग इलाकों में गांजा पहुंचाने और बेचने का काम कर रहे थे. दोनों युवक बैग में गांजा भरकर घूम रहे थे और संभावित ग्राहकों की तलाश कर रहे थे. यह कार्रवाई उस समय हुई जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक बड़ी मात्रा में गांजा लेकर लवन क्षेत्र में घूम रहे हैं.

मेन रोड पर पुलिस ने बिछाया जाल

सूचना मिलते ही थाना लवन की टीम सक्रिय हुई और मेन रोड इलाके में घेराबंदी की गई. कुछ देर बाद पुलिस को एक पल्सर बाइक पर दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की. शुरुआत में दोनों युवक पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब तलाशी ली गई तो पूरा मामला खुल गया.

पिट्ठू बैग से निकला 10 किलो गांजा

पुलिस ने आरोपियों और उनकी बाइक की बारीकी से तलाशी ली. इस दौरान उनके पिट्ठू बैग से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ. विधिवत तौल कराने पर कुल 10.204 किलोग्राम गांजा मिला, जिसकी बाजार कीमत करीब 1 लाख रुपए आंकी गई है. पुलिस ने मौके पर ही गांजा जब्त कर लिया.

बाइक और मोबाइल भी जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गांजा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही पल्सर बाइक क्रमांक CG11 AX 9159 को भी जब्त किया है. इसके अलावा आरोपियों के पास मिले दो मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए गए हैं. पुलिस अब मोबाइल डेटा के जरिए इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

  • लखन वर्मा (25 वर्ष), निवासी ग्राम छांछी, थाना कसडोल
  • मुकेश कुमार ध्रुव (23 वर्ष), निवासी ग्राम छांछी, थाना कसडोल

NDPS एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला

प्रकरण में थाना लवन में अपराध क्रमांक 174/2026 दर्ज किया गया है. आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20(बी) के तहत कार्रवाई की गई है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार कार्रवाई

एसपी ओपी शर्मा के निर्देशन में जिले में लगातार असामाजिक तत्वों, अवैध शराब कारोबारियों, जुआ-सट्टा संचालकों और मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसे नेटवर्क के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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