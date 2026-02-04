ETV Bharat / state

स्टील पाइपों में भरकर ले जा रहे थे ऐसी चीज, अंदर देख पुलिस भी चकराई

गांजा तस्करों का अजीबोगरीब कारनामा, स्टील के पाइप में उड़ीसा से भर-भरकर पन्ना लाए थे गांज, स्वागत के लिए पहुंच गई पुलिस

Ganja Smuggling in Steel pipe
पाइपों में भरा 8 किलो गांजा जब्त (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना में गांजा तस्करी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां पन्ना के युवक ओडिशा से गांजा खरीद कर स्टील के पाइपों में छुपा कर पन्ना लाए थे. पन्ना में गांजे की खेप सप्लाई की जाती, उसके पहले ही पुलिस एक्टिव हो गई और गांजा तस्करों को धर दबोचा. जैसे ही आरोपियों की तलाशी ली गई तो गांजा तस्करी का तरीका देखकर पुलिस भी चकरा गई.

पन्ना पुलिस ने किया खुलासा

पन्ना पुलिस ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पवई थाना अंतर्गत कुछ लोगों द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी की जा रही थी. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई की गई और आरोपियों के पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा स्टील के पाइपों में भरा मिला. पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है.

Cannabis smuggling in MP Panna
स्टील पाइपों में भरकर लाए थे गांजा (Etv Bharat)

रेलिंग पाइप में भरकर लाते थे गांजा

पुलिस ने इस मामले में फिलहाल दो गांजा तस्करों को पकड़ा है. इन आरोपियों द्वारा अनोखे तरीके से गांजे की तस्करी की जाती थी. पुलिस के मुताबिक आरोपी रेलिंग सेफ्टी के लिए लगाए जाने वाले पाइपों के अंदर गांजा भरकर लाते थे, जिससे किसी को शक ना हो. ये गांजा ओडिशा से सस्ते दामों में खरीदा जाता था और फिर आगे सप्लाई किया जाता था.

रेलिंग पाइप में भरकर लाते थे गांजा (Etv Bharat)

पाइपों में भरा 8 किलो गांजा जब्त

पवई थाना प्रभारी सुशील कुमार अहिरवार ने बताया, '' मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस बल को पवई बायपास कटनी मार्ग रवाना किया गया था. जहां पहुंचकर देखा तो 2 व्यक्ति अपने साथ बोरियों मे स्टील के पाइप लिए किसी के इंतजार में खड़े थे. तभी पुलिस को देखते ही आरोपियों ने भागने की कोशिश की, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया. संदेहियों की बोरियों की तलाशी लिए जाने पर स्टील के पाइल निकले, जिनके खोखले हिस्सों में अवैध मादक पदार्थ सूखा गांजा भरा हुआ था.

Ganja Smuggling in Steel pipe
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

कुल 8 किलो अवैध मादक पदार्थ (गांजा) जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख 60 हजार रु है. आरोपियों को गिरफ्तार कर एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है.''

TAGGED:

CANNABIS SMUGGLING IN MP
MADHYA PRADESH CRIME NEWS
PANNA GANJA SMUGGLING
STEEL PIPES FILLED WITH GANJA
GANJA SMUGGLING IN STEEL PIPE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.