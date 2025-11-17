ETV Bharat / state

बिहार में 70 लाख का गांजा जब्त, देसी जुगार के साथ हो रही थी तस्करी

एक तस्कर गिरफ्तार: मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर को पकड़ लिया. एक तस्कर महेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक सप्लायर जिले के बड्डी थाना क्षेत्र का रहने वाला है. इससे पूछताछ की जा रही है कि गांजा आखिर कहां ले जाया जा रहा था?

ट्रॉली के के नीचे तहखाना: रोहतास में ट्रैक्टर की ट्रॉली के के नीचे तहखाना बनाकर गांजा की तस्करी की जा रही थी. वाहन चैकिंग के क्रम में पुलिस को शक हुआ तो ट्रैक्टर की जंच की गई. जॉच के दौरान पुलिस ने गांजे की खेप पकड़ा. पुलिस ने यह कार्रवाई डेहरी के राष्ट्रीय राजमार्ग पर की.

रोहतास/वैशाली: बिहार में शराबबंदी के बाद सूखा नशा का चलन बढ़ गया है. आए दिन लगातार गांजा की तस्करी का मामला सामने आते रहता है. इसी बीच पुलिस ने दो अलग-अलग जिलों में करीब 70 लाख का गांजा जब्त किया है. रोहतास से 60 लाख और वैशाली से करीब 10 लाख का गांजा जब्त किया गया है.

127 क्विंटल गांजा जब्त: पुलिस के मुताबिक करीब 127 क्विंटल गांजा को पुलिस टीम ने बरामद किया है. बताया जाता है कि औरंगाबाद की तरफ से गांजा की खेप ट्रैक्टर के माध्यम से लाया जा रही थी. मामले पर रोहतास एसपी ने बताया कि पिछले दिनों भी भारी मात्रा में चेनारी थाना क्षेत्र से गांजा बरामद हुआ था.

"इलाके में सूखे नशे के कारोबार के खिलाफ जिला पुलिस सक्रिय है. गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर रही है. पकड़ा गया गांजा का बाजार मूल्य लगभग 60 लाख से अधिक है. विशेष टीम का गठन कर छापेमारी टीम को भी लगाया गया है ताकि धंधे में लिप्त अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाए." -रौशन कुमार, एसपी रोहतास

वैशाली में गोरौल पुलिस ने 21 किलो गांजा जब्त किया

21 किलो गांजा जब्त: इधर, वैशाली में गोरौल पुलिस ने 21 किलो गांजा के साथ दो कारोबारी को गिरफ्तार किया है. थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दो लोग झोले में गांजा लेकर बस से गोरौल चौक पर उतरे हैं. पहले से खड़ी पुलिस की गाड़ी देखते ही दोनों भागने लगे, जिन्हें खदेड़कर पकड़ लिया गया.

"तलाशी में दो प्लास्टिक के झोले से 21 किलो गांजा बरामद किया गया. दोनों नेपाल से गांजा लेकर आया था. उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर हाजीपुर जेल भेज दिया गया. इससे जुड़े तस्करों का पता लगाया जा रहा है." -सुनील कुमार, थानाध्यक्ष, गोरौल

