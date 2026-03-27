बिहार में नेपाल से गांजा की तस्करी, पुलिस ने नेपाली समेत दो तस्कर को किया गिरफ्तार
बेतिया में पुलिस ने 85 किलो गांजा के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार दो तस्कर में एक नेपाली है.
Published : March 27, 2026 at 8:44 PM IST
बेतिया: बिहार में शराबबंदी के बाद सूखा नशा का चल बढ़ गया है. राज्य में गांजा, स्मैक आदि की धड़ल्ले से तस्करी हो रही है. खासकर बिहार के बॉर्डर एरिया नेपाल से राज्य में नशीले पदार्थ की तस्करी हो रही है. इसी कड़ी में बेतिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है.
स्कॉर्पियो से गांजा की तस्करी: नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बलथर पुलिस माजर पूल के पास सघन वाहन जांच अभियान चला रही थी. इसी दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर ये दोनों तस्कर वहां पहुंचे. पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसकी डिक्की से आठ बंडलों में रखा 85.15 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ.
नेपाल से गांजा लाते हैं तस्कर: पुलिस ने तत्काल गांजा और स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया. दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में तस्करों ने खुलासा किया कि वे नेपाल से गांजे की खेप लेकर आ रहे थे. बिहार में गांजा का स्टॉक करते थे और फिर यहां से भारतीय क्षेत्र के अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे.
एक नेपाली समेत दो तस्कर गिरफ्तार: एसडीपीओ ने बताया कि दोनों आरोपियों को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है. गिरफ्तार किए गए तस्करों की पहचान बलथर थाना क्षेत्र के सड़किया टोला निवासी कादिर शेख और नेपाल के परसा निवासी जुगेश्वर राउत के रूप में हुई है.
"पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए माजर पूल के पास से 85.15 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से गांजा ले जाने में इस्तेमाल की गई एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई है. ये लोग नेपाल से गांजा लाकर बिहार समेत अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे. पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है." -जयप्रकाश सिंह, एसडीपीओ, नरकटियागंज
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