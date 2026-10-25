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बलौदा बाजार में अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोहा का पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार, लाखों का सामान जब्त

बलौदा बाजार: नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन निश्चय' के तहत सिमगा पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की. सिमगा पुलिस के अनुसार, ओडिशा से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ले जाए जा रहे 30 किलो 430 ग्राम गांजे के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से गांजा, 2 कार और 6 मोबाइल फोन सहित कुल 25 लाख 41 हजार का सामान जब्त किया.

पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देश पर गई इस कार्रवाई में महासमुंद और बिलासपुर पुलिस के साथ अंतर-जिला समन्वय तथा खुफिया सूचना की भूमिका बताई गई है. पुलिस के मुताबिक, तस्करी में शामिल गिरोह पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गांजे से भरी कार के आगे दूसरी कार चला रहा था. नाकेबंदी देखकर दोनों वाहनों ने भागने का प्रयास किया. इसी दौरान दामाखेड़ा में खुशी वाटिका के पास एनएच-130 पर स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर सातों आरोपियों को पकड़ लिया.

अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोहा का पर्दाफाश (ETV Bharat)





आगे पायलट कार, पीछे गांजे से भरी गाड़ी

पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि सिमगा पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा की ओर से सफेद स्विफ्ट कार में बड़ी मात्रा में गांजा भरकर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है. तस्करी में कथित तौर पर एक दूसरी कार को पायलट वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. पुलिस अधीक्षक गौरव राय के द्वारा बताया गया कि कार आगे चलकर रास्ते की निगरानी कर रही थी, जबकि गांजे से लोड दूसरी कार उसके पीछे थी.

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सिमगा ओवरब्रिज और एनएच-130 पर नाकेबंदी की. पुलिस टीम को देखकर दोनों वाहनों के चालकों ने रफ्तार बढ़ाकर निकलने की कोशिश की. पुलिस ने उनका पीछा किया. इसी दौरान ग्राम दामाखेड़ा में खुशी वाटिका के पास स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और सातों आरोपियों को हिरासत में ले लिया.

तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन निश्चय (ETV Bharat)





15 पैकेटों में मिला 30 किलो से अधिक का गांजा

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 15 पैकेट में रखा कुल 30 किलो 430 ग्राम गांजा जब्त किया. पुलिस द्वारा बताई गई अनुमानित कीमत के अनुसार, गांजे का मूल्य 15 लाख 21 हजार है. पुलिस के अनुसार, जब्त किए गए सभी सामानों का कुल मूल्य 25 लाख 41 हजार है. दोनों वाहनों और मोबाइल फोन को जब्त कर मामले की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि वो तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में जुट गई है.

ऑपरेशन निश्चय के तहत जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई की जा रही है. महासमुंद और बिलासपुर पुलिस के साथ बेहतर समन्वय तथा सटीक सूचना के आधार पर सिमगा पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी का खुलासा करते हुए 7आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से 30 किलो 430 ग्राम गांजा, दो कार और छह मोबाइल फोन सहित लगभग 25.41 लाख रुपये की सामग्री जब्त की गई. तस्करी के नेटवर्क से जुड़े सप्लायरों और खरीदारों की पहचान के लिए जांच जारी है. नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी: गौरव राय, एसपी

आरोपियों को सिमगा पुलिस ने पकड़ा

पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने कहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक व्यक्ति स्थानीय स्तर पर पत्रकार के सहायक के रूप में जुड़ा हुआ था. पुलिस के मुताबिक, वह जांच के दौरान अपनी पहचान का सहारा लेकर बचने का प्रयास कराता था. एक अन्य आरोपी के कथित तौर पर ग्रामीण प्रैक्टिशनर के रूप में काम करने की जानकारी भी पुलिस को मिली है. पुलिस को संदेह है कि आरोपियों ने अपने संपर्कों और पहचान का इस्तेमाल करते हुए ओडिशा से गांजे की खेप लाकर प्रयागराज में खपाने की योजना बनाई थी. .





प्रयागराज के 7 आरोपी गिरफ्तार