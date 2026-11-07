कांकेर में गांजा तस्करी केस में आरोपी की गिरफ्तारी, दो करोड़ से ज्यादा गांजा हुआ था बरामद
कांकेर पुलिस ने करोड़ों के गांजा तस्करी केस के आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 6:34 PM IST
कांकेर : कांकेर के सिंगारभाट पहाड़ी के पास पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए करोड़ों का गांजा जब्त किया था. 2 करोड़ 23 लाख के इस गांजा में संलिप्त आरोपी को पुलिस ने यूपी से गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी ओडिशा के मलकानगिरी से गांजा लेकर हरियाणा जा रहा था. लेकिन पुलिस को पीछा करता देख आरोपी गांजा को फेंककर मौके से फरार हो गया. आरोपी के गाड़ी से 5 से 6 अलग-अलग नम्बर प्लेट भी मिले है.
कब की है घटना ?
बुधवार की सुबह कांकेर पुलिस को सिंगारभाट पहाड़ी के नीचे भारी मात्रा में गांजा के पैकेट मिले थे. मौके से 2 करोड़ 23 लाख के लगभग कुल 450 क्विंटल गांजा जब्त किया गया. जांच के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी. गांजा जब्त होने के पूर्व भी पुलिस को सूचना मिली थी कि लक्जरी वाहन में गांजा की तस्करी की जा रही है. सूचना पर पुलिस ने 4 से 5 जगह पर चैक पोस्ट लगाया ताकि पुलिस को पकड़ा जा सके. लेकिन आरोपी ने पुलिस को पीछा करता देखा और चकमा देकर फरार हो गया था.
कांकेर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी. इस दौरान पुलिस ने सायबर टीम की मदद से आरोपी की पता तलाशी की और आरोपी को उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है. जिसके कब्जे से गांजा तस्करी में इस्तेमाल किया जाने वाला हरियाणा पासिंग वाहन को भी जब्त किया गया है. जिसमें पुलिस को 5 से 6 अलग-अलग नम्बर प्लेट भी मिले हैं. जिसे आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए इस्तेमाल किया करता था- योगेश साहू, एडिशनल एसपी
इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि जांच आगे भी जारी है. फिलहाल 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है. उन पर भी जल्द कार्यवाही की जाएगी.
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