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कांकेर में गांजा तस्करी केस में आरोपी की गिरफ्तारी, दो करोड़ से ज्यादा गांजा हुआ था बरामद

कांकेर में गांजा तस्करी केस में आरोपी की गिरफ्तारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर : कांकेर के सिंगारभाट पहाड़ी के पास पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए करोड़ों का गांजा जब्त किया था. 2 करोड़ 23 लाख के इस गांजा में संलिप्त आरोपी को पुलिस ने यूपी से गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी ओडिशा के मलकानगिरी से गांजा लेकर हरियाणा जा रहा था. लेकिन पुलिस को पीछा करता देख आरोपी गांजा को फेंककर मौके से फरार हो गया. आरोपी के गाड़ी से 5 से 6 अलग-अलग नम्बर प्लेट भी मिले है.





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