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गांजा तस्करों की गिरफ्त में फंसता बस्तर, भानपुरी पुलिस ने 16 लाख का माल बरामद किया

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम केसरपाल में एक मकान में गांजे की बड़ी खेप छिपाकर रखी गई है.

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गांजा तस्करों की गिरफ्त में फंसता बस्तर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 8, 2026 at 5:46 PM IST

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जगदलपुर: छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी तेजी से नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है. नशे के कारोबारी सबसे ज्यादा युवाओं को अपना निशाना बना रहे हैं. शायद ही कोई ऐसा दिन छत्तीसगढ़ में बीतता है, जिस दिन गांजे की एक बड़ी खेप नहीं पकड़ी जाती. सोमवार को भानपुरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 लाख का गांजा पकड़ा है. गांजे के साथ एक आरोपी को भी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है. पकड़े गए युवक से पूछताछ जारी है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि गांजा कहां से लाया गया था और कहां तक पहुंचाना था.

बस्तर में हो रही गांजे की तस्करी

बस्तर ASP महेश्वर नाग ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम केशरपाल आवासपारा में एक शख्स अपने घर में बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा हुआ है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान घर के एक कमरे में रखे प्लास्टिक ड्रम से कुल 33.25 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया.

गांजा तस्करों की गिरफ्त में फंसता बस्तर (ETV Bharat)

पकड़े गए गांजे की अनुमानित बाजार कीमत 16 लाख 62 हजार 500 रुपये आंकी गई है. पुलिस ने मौके से केशरपाल निवासी किशोर बघेल (36 वर्ष) को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी गांजा कहां से लाता था और इसकी आपूर्ति किन लोगों तक की जा रही थी: महेश्वर नाग, एएसपी, बस्तर

बस्तर पुलिस की चेतावनी

बस्तर ASP महेश्वर नाग ने साफ तौर पर कहा है कि जिले में नशे के कारोबार, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और इससे जुड़े नेटवर्क के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा, जो भी नशे का कारोबार करता पकड़ा जाएगा, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा. एएसपी ने कहा कि एंड टू एंड जांच की जाएगी.

जानिए क्या है एनडीपीएस एक्ट और उसके सख्त प्रावधान

एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा की तस्करी और बिक्री गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है. बरामद मात्रा को देखते हुए आरोपियों पर कठोर धाराएं लगाई गई हैं. इस कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान कड़ा है, ताकि मादक पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोषियों को लंबी अवधि की सजा हो सकती है.

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