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गांजा तस्करों की गिरफ्त में फंसता बस्तर, भानपुरी पुलिस ने 16 लाख का माल बरामद किया

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी तेजी से नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है. नशे के कारोबारी सबसे ज्यादा युवाओं को अपना निशाना बना रहे हैं. शायद ही कोई ऐसा दिन छत्तीसगढ़ में बीतता है, जिस दिन गांजे की एक बड़ी खेप नहीं पकड़ी जाती. सोमवार को भानपुरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 लाख का गांजा पकड़ा है. गांजे के साथ एक आरोपी को भी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है. पकड़े गए युवक से पूछताछ जारी है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि गांजा कहां से लाया गया था और कहां तक पहुंचाना था.

बस्तर में हो रही गांजे की तस्करी

बस्तर ASP महेश्वर नाग ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम केशरपाल आवासपारा में एक शख्स अपने घर में बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा हुआ है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान घर के एक कमरे में रखे प्लास्टिक ड्रम से कुल 33.25 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया.