यूपी के दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, नौ लाख का माल बरामद, ट्रेन से जा रहे थे नागपुर

रायपुर पुलिस ने यूपी के दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 लाख का माल बरामद किया है.

ganja smugglers from UP arrested
यूपी के दो गांजा तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 13, 2026 at 7:14 PM IST

2 Min Read
रायपुर : गुढ़ियारी थाना अंतर्गत पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 गांजा तस्कर को गुरुवार की रात गिरफ्तार किया है. पकड़े गए गांजा तस्कर के कब्जे से पुलिस ने 17 किलो ग्राम गांजा जब्त किया है. इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. जिसकी कीमत 9 लाख 27 हजार रुपए बताई जा रही है. पकड़े गए आरोपी ओडिशा से गांजा की तस्करी उत्तर प्रदेश में करने वाले थे. तभी मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरपीएफ और गुढ़ियारी पुलिस की संयुक्त टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गुढ़ियारी थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 20 B नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की है.



जीरो टॉलरेंस की नीति पर होगा काम


डीसीपी नॉर्थ मयंक गुर्जर ने बताया कि सूख नशा के खिलाफ रायपुर पुलिस लगातार कार्रवाई की जा रही है. केंद्र और राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर रही है. गुरुवार को गुढ़ियारी थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 7 पर 17 किलोग्राम गांजा के साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

यूपी के दो गांजा तस्कर गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि गांजा रायगडा ओडिशा से सामान लेकर निकलने के बाद संपर्क क्रांति ट्रेन पकड़कर नागपुर जाने जाने की फिराक में थे. तभी पुलिस ने पकड़ लिया, गांजा तस्कर सड़क मार्ग या फिर रेल मार्ग का उपयोग किया जाता है. लगातार पुलिस के द्वारा बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है. पुलिस इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है- मयंक गुर्जर,डीसीपी नॉर्थ

पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना नाम राघवेंद्र सिंह और झमन सिंह बताया जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. उनके पास बैग रखा हुआ था. बैग की तलाशी ली गई तो उसमें पुलिस को गांजा बरामद हुआ. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर रायपुर में लगातार सूखा नशा यानी गांजा तस्करों पर कार्यवाही लगातार की जा रही है.

TAGGED:

HEMP WORTH RS NINE LAKH
GANJA SMUGGLERS
गांजा तस्कर
रायपुर पुलिस
GANJA SMUGGLERS FROM UP ARRESTED

संपादक की पसंद

