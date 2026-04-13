ओडिशा से यूपी गांजा की तस्करी, जशपुर पुलिस ने दो तस्करों को दबोचा, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई
ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते गांजा तस्करी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है.आरोपियों के पास से 112 किलो गांजा बरामद हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 13, 2026 at 7:19 PM IST
जशपुर : छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्थलगांव क्षेत्र में एक कार से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद कर दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 54 लाख रुपए आंकी गई है, जबकि तस्करी में प्रयुक्त कार सहित कुल जब्ती 56 लाख रुपए की बताई जा रही है.
यूपी लेकर जा रहे थे गांजा
पुलिस के मुताबिक आरोपी ओडिशा के संबलपुर से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ के रास्ते उत्तरप्रदेश ले जा रहे थे. इस दौरान रायगढ़ जिले की लैलूंगा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर संदिग्ध कार का पीछा किया गया.सूचना मिलते ही जशपुर जिले की पत्थलगांव पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पुरानी बस्ती के पास मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी कर दी. दोपहर करीब 2 बजे संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने वाहन तेज गति से भगाने की कोशिश की. पुलिस टीम ने पीछा किया, इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर नाले के गड्ढे में फंस गई, जहां से दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया.
कार की पिछली सीट पर छिपाकर रखा गया था गांजा
तलाशी के दौरान कार की पिछली सीट के नीचे छिपाकर रखी गई 7 प्लास्टिक बोरियों से 108 पैकेट गांजा बरामद हुआ. जिसका कुल वजन 112 किलो 770 ग्राम पाया गया. आरोपियों के पास इस संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने गांजा और वाहन को जब्त कर लिया.गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजीव कुमार नट निवासी यूपी और विजय पंडित निवासी पुणे (महाराष्ट्र) के रूप में हुई है. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि गांजा ओडिशा के संबलपुर से खरीदकर छत्तीसगढ़ के रास्ते उत्तरप्रदेश ले जाया जा रहा था.
जशपुर पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है.अंतरराज्यीय स्तर पर गांजा तस्करी करने वाले आरोपियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. इस मामले में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया गया है। तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी- डॉ. लाल उमेद सिंह,एसएसपी
NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई
दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना पत्थलगांव में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(2)(C) के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है.
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