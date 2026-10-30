ओड़िशा टू रायपुर गांजा तस्करी, महिला समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, गंज थाना पुलिस की कार्रवाई
रायपुर पुलिस ने गांजा तस्करी करते महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 12:32 PM IST
रायपुर : गंज थाना पुलिस ने गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में 1 महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी ओड़िशा से गांजा लाकर रायपुर में खपाने की फिराक में थे. तभी मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गंज पुलिस के साथ एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कार्रवाई की.
महिला समेत 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार
क्राइम एंड साइबर DCP स्मृतिक राजनाला ने बताया कि संयुक्त टीम ने एक महिला सहित 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए गांजा तस्करों के पास से पुलिस ने लगभग 15 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. जिसकी कीमत लगभग 7 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है. आरोपियों के खिलाफ धारा 20B नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है.
कहां के निवासी हैं आरोपी ?
पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ओड़िशा से गांजा लाकर रायपुर में बेचने की फिराक में थे. तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए 2 आरोपी गजेंद्र पांचाल और नीरज तोमर मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं. वहीं तीसरी महिला आरोपी शबाना लोधी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र की रहने वाली है.