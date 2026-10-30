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ओड़िशा टू रायपुर गांजा तस्करी, महिला समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, गंज थाना पुलिस की कार्रवाई

रायपुर : गंज थाना पुलिस ने गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में 1 महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी ओड़िशा से गांजा लाकर रायपुर में खपाने की फिराक में थे. तभी मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गंज पुलिस के साथ एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कार्रवाई की.

क्राइम एंड साइबर DCP स्मृतिक राजनाला ने बताया कि संयुक्त टीम ने एक महिला सहित 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए गांजा तस्करों के पास से पुलिस ने लगभग 15 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. जिसकी कीमत लगभग 7 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है. आरोपियों के खिलाफ धारा 20B नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है.







कमिश्नरेट के गंज थाना अंतर्गत पुलिस को गांजा तस्करी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गंज थाना क्षेत्र में कार्रवाई की.तेलघानी नाका ओवर ब्रिज के नीचे बिजली ऑफिस के पास तीनों आरोपियों को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लगभग 15 किलोग्राम गांजा जब्त किया. इसकी कीमत लगभग 7 लाख 50 हजार रुपए है- स्मृतिक राजनाला,DCP क्राइम एंड साइबर





कहां के निवासी हैं आरोपी ?

पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ओड़िशा से गांजा लाकर रायपुर में बेचने की फिराक में थे. तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए 2 आरोपी गजेंद्र पांचाल और नीरज तोमर मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं. वहीं तीसरी महिला आरोपी शबाना लोधी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र की रहने वाली है.