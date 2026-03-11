रायपुर में गांजा तस्कर गिरफ्तार, 4 लाख का माल जब्त, एमपी का निवासी है एक आरोपी
रायपुर पुलिस ने दो गांजा तस्कर गिरफ्तार किए हैं. आरोपियों के पास से 4 लाख कीमत का गांजा जब्त किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 11, 2026 at 5:04 PM IST
रायपुर : उरला और गुढ़ियारी थाना अंतर्गत 2 अलग-अलग मामले में पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार किया है. जिसमें से 1 आरोपी मध्य प्रदेश के विदिशा का रहने वाला है. आरोपी गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे. तभी मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
8 किलो गांजा जब्त
दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 8 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की है.
|थाना उरला और गुढियारी क्षेत्र में मुखबिर से गांजा बेचने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने बताए गए स्थान पर रेड की कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लगभग 8 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है. जिसका बाजार मूल्य लगभग 4 लाख रुपए हैं, जिसमें सुमित वर्मा आरोपी रायपुर का रहने वाला है. वहीं अनिल अहिरवार थाना विदिशा मध्य प्रदेश का रहने वाला है- आकाश मरकाम, उत्तर जोन एडीसीपी
अलग-अलग थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी
रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के रामनगर चौकी से गांजा तस्कर आरोपी अनिल अहिरवार को 5 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया.वहीं दूसरा आरोपी रायपुर उरला थाना क्षेत्र के रहने वाले सुमित वर्मा को उरला क्षेत्र से गिरफ्तार जब्त किया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 4 लाख रुपए बताया जा रहा है.
