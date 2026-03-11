ETV Bharat / state

रायपुर में गांजा तस्कर गिरफ्तार, 4 लाख का माल जब्त, एमपी का निवासी है एक आरोपी

रायपुर : उरला और गुढ़ियारी थाना अंतर्गत 2 अलग-अलग मामले में पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार किया है. जिसमें से 1 आरोपी मध्य प्रदेश के विदिशा का रहने वाला है. आरोपी गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे. तभी मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

8 किलो गांजा जब्त

दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 8 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 20बी नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की है.