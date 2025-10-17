क्या अब रेल रूट से चल रहा नशे का नेटवर्क?, शहडोल रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया ड्रग स्मगलर
शहडोल रेलवे स्टेशन से एक लाख से अधिक मूल्य के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार. शहडोल होते हुए दमोह पहुंचने की फिराक में था आरोपी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 3:40 PM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश सरकार इन दिनों राज्य भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे का कारोबार करने वालों को पकड़ने में जुटी हुई है. लेकिन नशे के कारोबारी भी कहां मानने वाले हैं. नशीले पदार्थों की तस्करी करने के लिए वे तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. शहडोल जीआरपी ने एक ऐसे ही नशे तस्कर को नशे की सामग्री भरे बैग के साथ गिरफ्तार किया है.
शहडोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से पकड़ा गया ड्रग स्मगलर
घटना शहडोल जिले के शहडोल रेलवे स्टेशन की है. मध्य प्रदेश के दमोह जिले का रहने वाला लिलेश नामदेव(25) प्लेटफार्म नंबर दो पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था. आरोपी अपने साथ एक काले रंग का बैग रखा हुआ था. पुलिस को उस युवक पर शंका हुई. मुखबिर की सूचना पर उसके बैग की तलाशी ली गई. जिसमें से 5 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ जिसकी कीमत करीब 1 लाख से अधिक है.
मुखबिर की सूचना पर शहडोल जीआरपी टीम ने किया गिरफ्तार
पुलिस ने जब उस युवक से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि वह उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहा था और मध्य प्रदेश के शहडोल होते हुए दमोह पहुंचने की फिराक में था. इसी बीच शहडोल जीआरपी थाने को इसकी सूचना मिली. जीआरपी एक्टिव हुई और आरोपी को दमोह पहुंचने से पहले शहडोल में ही दबोच लिया. उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि उसका कितने लोगों का गिरोह है, और किस तरह ट्रेन के जरिए नशे का कारोबार किया जा रहा है.
- मुरैना में तस्कर बन गए सरकारी अधिकारी, सच्चाई सामने आने पर अवाक रह गई पुलिस
- प्यार के चक्कर में पकड़ा गया विंध्य का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर, प्रेमिका से मिलने आया था शहडोल
घटनाक्रम को लेकर शहडोल जीआरपी थाना प्रभारी आर एम झारिया ने बताया "शहडोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर चेकिंग चल रही थी. इस दौरान मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध युवक के बैग की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान उसके बैग से करीब 1 लाख से अधिक कीमत की नशे की सामग्री बरामद की गई है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है."