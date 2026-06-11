ETV Bharat / state

धमतरी से गांजा तस्कर फरार, एसपी सूरज सिंह परिहार ने किया 4 कर्मियों को निलंबित

दरअसल, थाना सिहावा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के अंतर्गत गांजा तस्करी का मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 9 लाख मूल्य का गांजा बरामद किया था. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत गुरुवार को चिकित्सीय परीक्षण (डॉक्टरी मुलाहिजा) के लिए थाना सिहावा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरी ले जाया जा रहा था. आरोपियों की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी थाना सिहावा में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक सोनचंद डहरिया, आरक्षक अजय नेताम, डीएसएफ आरक्षक हिमेश नेताम तथा महिला आरक्षक डिगेश्वरी साहू को सौंपी गई थी.

धमतरी: गांजा तस्करी के आरोप में पकड़ा गया आरोपी आज मेडिकल के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से फरार हो गया. पुलिस की पकड़ से फरार होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया. आरोपी के फरार होने की घटना को पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बड़ी लापरवाही माना और मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए, आरोपी की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. साथ ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन कर व्यापक स्तर पर तलाश अभियान शुरू कर दिया गया है.

पुलिस टीम आरोपियों को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां मेडिकल जांच की प्रक्रिया चल रही थी. इसी दौरान आरोपी पलाश गजभिए पिता किशोर गजभिए, उम्र 32 वर्ष, निवासी कचूरवाही, थाना आरोली, तहसील रामटेक, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया.





पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ

आरोपी के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. तत्काल अस्पताल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल पाया. घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार ने मामले की विस्तृत समीक्षा की. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि आरोपी की सुरक्षा और निगरानी में गंभीर लापरवाही बरती गई. निर्धारित सुरक्षा मानकों और प्रोटोकॉल का समुचित पालन नहीं किए जाने के कारण आरोपी को भागने का मौका मिल गया. इसे कर्तव्य के प्रति गंभीर उदासीनता और लापरवाही मानते हुए एसपी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक उप निरीक्षक सोनचंद डहरिया, आरक्षक अजय नेताम, डीएसएफ आरक्षक हिमेश नेताम तथा महिला आरक्षक डिगेश्वरी साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.





रक्षित आरक्षक केंद्र धमतरी देंगे ड्यूटी

पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान सभी निलंबित अधिकारी-कर्मचारियों का मुख्यालय रक्षित आरक्षक केंद्र धमतरी निर्धारित किया गया है. इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता और अन्य देय भत्ते प्रदान किए जाएंगे. पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की पुलिस से भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.





एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े गए थे आरोपी

एनडीपीएस एक्ट के मामलों को गंभीर अपराधों की श्रेणी में माना जाता है. ऐसे मामलों में गिरफ्तार आरोपियों की सुरक्षा और निगरानी को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश होते हैं. इसके बावजूद आरोपी का पुलिस अभिरक्षा से फरार हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है. फिलहाल पुलिस की कई टीमें फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं और विभाग को उम्मीद है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.