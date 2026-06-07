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कटहल की आड़ में गांजे की तस्करी, उत्तर प्रदेश के दो तस्कर गिरफ्तार, ओडिशा से लेकर चले थे गांजा

125 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े. पकड़े गए दोनों लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.

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कटहल की आड़ में गांजे की तस्करी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 7, 2026 at 12:37 PM IST

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महासमुंद: गांजे की तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है. अभियान के दौरान एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी. पुलिस ने सिंघोड़ा थाना इलाके के रेहटीखोल चेक पोस्ट पर 63 लाख का गांजा पकड़ा. पुलिस की इस कार्रवाई में एंटी नाकोटिक्स टॉस्क फोर्स भी मौजूद रही. पुलिस ने बताया कि यूपी के रहने वाले तस्कर कटहल के नीचे गांजे की खेप को छुपाकर ले जा रहे थे.

दरअसल, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया. चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया. गाड़ी के रुकते ही पुलिस और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने गाड़ी की तलाशी लेनी शुरू की. तलाशी के दौरान कटहल के नीचे छुपाकर रखे गया 125 किलो गांजा बरामद किया.

कटहल की आड़ में गांजे की तस्करी (ETV Bharat)

63 लाख का गांजा पकड़ा

महासमुंद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन क्रमांक UP-70 LT 0860 में कटहल की आड़ में बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर ओडिशा से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है.
सूचना मिलते ही रेहटीखोल अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर वाहनों की सघन जांच शुरू की गई. कुछ ही देर बाद मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए की संदिग्ध पिकअप गाड़ी चेकिंग प्वाइंट पर आकर रुकी. पुलिस ने वाहन को रोककर पूछताछ की, जिसमें चालक ने अपना नाम धीरेंद्र कुमार गौतम (42 वर्ष) निवासी करछना, जिला प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) तथा उसके साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम लवकुश गौतम (22 वर्ष) निवासी बारा, जिला प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) बताया.

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मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को कटहल के ढेर के नीचे छिपाकर रखी गई चार प्लास्टिक बोरियों में 125.700 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा ओडिशा के बलांगीर जिले से लाया जा रहा था और इसे प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) पहुंचाने की तैयारी थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 62 लाख 85 हजार रुपये मूल्य का गांजा, 8 लाख कीमत का टाटा माजदा पिकअप वाहन और 8 हजार मूल्य का मोबाइल फोन जब्त किया.

एनडीपीएस एक्ट के तहत एक्शन

आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी)(ii)(सी) के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस गांजा तस्करी के नेटवर्क, स्रोत और स्टार्ट टू एंड प्वाइंट तक की जानकारी जुटा रही है.

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