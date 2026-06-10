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बालोद से पकड़े गए टब वाले तस्कर, 36 लाख का माल जब्त, मध्य प्रदेश पहुंचाने की थी तैयारी

बालोद: गांजा तस्कर अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं. तमाम बंदिशों और कोशिशों के बाद भी गांजे की तस्करी में कोई कमी नहीं आई है. मंगलवार को एक डोंडीलोहारा पुलिस ने सायबर सेल की टीम के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 72 किलो से ज्यादा का गांजा जिसकी कीमत 36 लाख से ज्यादा है बरामद की. पुलिस ने पांच लोगों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है.

पकड़े गए ड्रम वाले तस्कर

डोंडीलोहारा पुलिस ने बताया कि 9 जून 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा से 4 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 6 लोग भारी मात्रा में गांजा लेकर मध्य प्रदेश की ओर जा रहे हैं. ये तस्कर बालोद और डौण्डीलोहारा के रास्ते मध्य प्रदेश निकलने की फिराक में थे. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर और उप पुलिस अधीक्षक बोनी फॉस एक्का के निर्देशन में थाना प्रभारी सुनील तिर्की और सायबर सेल की टीम ने ग्राम भेड़ी तिराहे के पास घेराबंदी शुरू की.