बालोद से पकड़े गए टब वाले तस्कर, 36 लाख का माल जब्त, मध्य प्रदेश पहुंचाने की थी तैयारी
शातिर तस्करों ने टब के निचले हिस्सों को काट दिया था और वहां पर गांजा छिपाकर रखा था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 10, 2026 at 3:22 PM IST
बालोद: गांजा तस्कर अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं. तमाम बंदिशों और कोशिशों के बाद भी गांजे की तस्करी में कोई कमी नहीं आई है. मंगलवार को एक डोंडीलोहारा पुलिस ने सायबर सेल की टीम के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 72 किलो से ज्यादा का गांजा जिसकी कीमत 36 लाख से ज्यादा है बरामद की. पुलिस ने पांच लोगों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है. पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है.
पकड़े गए ड्रम वाले तस्कर
डोंडीलोहारा पुलिस ने बताया कि 9 जून 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा से 4 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 6 लोग भारी मात्रा में गांजा लेकर मध्य प्रदेश की ओर जा रहे हैं. ये तस्कर बालोद और डौण्डीलोहारा के रास्ते मध्य प्रदेश निकलने की फिराक में थे. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर और उप पुलिस अधीक्षक बोनी फॉस एक्का के निर्देशन में थाना प्रभारी सुनील तिर्की और सायबर सेल की टीम ने ग्राम भेड़ी तिराहे के पास घेराबंदी शुरू की.
प्लास्टिक टब को बनाया तहखाना
डौंडिलोहारा पुलिस की जांच के दौरान जब संदिग्ध एमपी पासिंग वाहनों को रोका गया, तो एक आरोपी पुलिस को देखकर बाइक से कूदकर भाग निकला. पुलिस ने बाकी लोगों को घेराबंदी कर धरदबोचा. पकड़े गए लोगों की तलाशी लेने पर पाया गया कि आरोपियों ने बाइक के पीछे लोहे की रॉड से विशेष कैरियर बनाया था, जिस पर काले रंग के 28 प्लास्टिक टब बंधे थे. शातिर तस्करों ने ऊपर के दो टब सही रखे थे, जबकि नीचे के टबों के पेंदे (निचले हिस्से) को काटकर खोखला कर दिया था, उसी के भीतर गांजे को छिपाकर रखा गया था.
आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर बालिग आरोपियों को जेल और नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है. फरार आरोपी की तलाश जारी है: मोनिका ठाकुर, ASP
पकड़े गए आरोपियों के नाम
- श्याम गोंड, 26 वर्ष, रायसेन, मप्र
- पवन गोंड, 26 वर्ष, सागर, मप्र
- प्रदीप चौहान, 20 वर्ष, रायसेन, मप्र
- संजय कुमावत, 20 वर्ष, रायसेन, मप्र
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