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ओडिशा से हो रही जशपुर में गांजे की तस्करी, पुलिस ने खोला अंतरराज्यीय नेटवर्क का राज

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर लगातार नाकाबंदी और बढ़ती निगरानी के कारण तस्करों को अपना पुराना तरीका बदलना पड़ा है. अब वे ओडिशा पासिंग वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे स्थानीय वाहन चालकों को साथ ले रहे हैं जिन्हें सीमा से लगे जंगलों, कच्चे रास्तों और वैकल्पिक मार्गों की पूरी जानकारी होती है. ये चालक मुख्य सड़कों पर लगी पुलिस नाकाबंदी से बचते हुए वन क्षेत्रों और ग्रामीण मार्गों से गांजे की खेप को सुरक्षित निकालने का प्रयास करते हैं. यही वजह है कि पुलिस के लिए इन तस्करों तक पहुंचना पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है.

जशपुर पुलिस के मुताबिक बीते कुछ सालों में पुलिस ने अंतरराज्यीय सीमा पर स्थायी नाकाबंदी, मुखबिर तंत्र को मजबूत करने और लगातार कार्रवाई कर तस्करों के नेटवर्क पर काफी हद तक शिकंजा कसा है. लेकिन पुलिस की इस सख्ती के बाद अब तस्करों ने भी अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है. पहले जहां ओडिशा के तस्कर केवल गांजे की खेप उपलब्ध कराकर दूसरे राज्यों से आने वाले तस्करों के हवाले कर देते थे, वहीं अब वे स्वयं गांजे की खेप को ओडिशा से छत्तीसगढ़ की सीमा पार कराकर अंतरराज्यीय नेटवर्क तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. जशपुर पुलिस द्वारा हाल ही में पकड़े गए तस्करों से पूछताछ में इस नए नेटवर्क और बदलती रणनीति का खुलासा किया.

जशपुर: ओडिशा से सटे जिलों में गांजे की तस्करी तेजी से बढ़ी है. तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने तमाम बंदोबस्त और गश्त तेज किए हैं. इसके बावजूद तस्कर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर शहर में प्रवेश कर युवाओं को नशे का आदि बना रहे हैं. पुलिस का भी ये मानना है कि पड़ोसी राज्य ओडिशा के रास्ते नशे की तस्करी तेजी से पिछले कुछ सालों में बढ़ी है.





चार थाना क्षेत्रों की नाकाबंदी में खुला नए नेटवर्क का राज

तस्करों की इस नई रणनीति का खुलासा 14 और 15 जुलाई की रात हुई बड़ी कार्रवाई के दौरान हुआ. जशपुर पुलिस ने कुनकुरी, नारायणपुर, बगीचा और कांसाबेल थाना क्षेत्रों में एक साथ विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा से बड़ी मात्रा में गांजा लेकर कुछ वाहन जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं. सूचना के आधार पर अलग-अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की सघन जांच शुरू की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 कारों को रोका, जिनकी तलाशी लेने पर लगभग 500 किलोग्राम गांजा बरामद किया. इस कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया. जब्त की गई तीनों कारें ओडिशा परिवहन विभाग में पंजीकृत थी. पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने जो जानकारी दी, उसने पुलिस को भी चौंका दिया.

पुलिस ने खोला अंतरराज्यीय नेटवर्क का राज (ETV Bharat)

खुलासे से मची खलबली

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सचिंद राउत, थाना लेपड़ीपाड़ा, जिला सुंदरगढ़ (ओडिशा) के बराखाई गांव का निवासी है, जबकि दूसरा आरोपी मोहम्मद समीर, थाना पलानसाह, जिला सुंदरगढ़ के मेहताब रोड क्षेत्र का रहने वाला है. दोनों आरोपी स्वयं वाहन चलाकर गांजे की खेप की रेकी कर रहे थे और आगे के रास्ते को सुरक्षित बनाने का काम कर रहे थे. पुलिस का कहना है कि पहले ऐसे मामलों में अधिकतर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश अथवा अन्य राज्यों के वाहन और तस्कर पकड़े जाते थे, लेकिन अब पहली बार बड़ी संख्या में ओडिशा के वाहन और वहां के चालक सीधे इस नेटवर्क का हिस्सा बनकर सामने आए हैं.

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पुलिस की सख्ती ने बदली तस्करों की रणनीति

जशपुर जिले की भौगोलिक स्थिति गांजा तस्करों के लिए लंबे समय से अहम मानी जाती रही है. ओडिशा से लगी सीमा और घने जंगलों के कारण तस्कर इस क्षेत्र का उपयोग ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में करते रहे हैं. पहले तस्कर सीमा के पास गांजे की खेप दूसरे राज्यों से आने वाले गिरोहों को सौंप देते थे. इसके बाद मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश या अन्य राज्यों के तस्कर अपने वाहनों से गांजा लेकर आगे निकल जाते थे. लेकिन लगातार गिरफ्तारी, वाहनों की जब्ती और सीमा पर स्थायी नाकाबंदी के कारण यह तरीका उनके लिए जोखिम भरा साबित होने लगा.

लिहाजा तस्करों ने नई रणनीति के तहत ओडिशा के स्थानीय वाहन चालकों को जिम्मेदारी सौंप दी है. स्थानीय चालक जंगलों और कच्चे रास्तों की जानकारी होने के कारण पुलिस की निगाह से बचने की कोशिश करते हैं और सीमा पार कर गांजा आगे के नेटवर्क तक पहुंचाते हैं. पुलिस का मानना है कि यह बदलाव तस्करों के संगठित और लगातार बदलते नेटवर्क की ओर इशारा करता है.

पुलिस ने खोला अंतरराज्यीय नेटवर्क का राज (ETV Bharat)

ऑपरेशन आघात के अंतर्गत गांजा सहित नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. तस्करों की बदलती रणनीति को देखते हुए ओडिशा पुलिस के साथ संयुक्त रणनीति बनाकर कार्रवाई की जाएगी. मुखबिर तंत्र को भी और अधिक सक्रिय किया गया है: डॉ. लाल उमेद सिंह, एसएसपी, जशपुर





ऑपरेशन आघात के तहत लगातार कार्रवाई

जशपुर पुलिस नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन आघात चला रही है. इस अभियान के तहत जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है. पुलिस विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जुलाई 2026 तक पुलिस ने 30 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 1,291 किलोग्राम गांजा जब्त किया. इस दौरान तस्करों से 8 कार और 7 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई.

पुलिस ने खोला अंतरराज्यीय नेटवर्क का राज (ETV Bharat)

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2015 की दर्दनाक घटना आज भी ताजा

साल 2025 में पुलिस ने 49 तस्करों को गिरफ्तार कर 233 किलोग्राम गांजा तथा 18 वाहन जब्त किए गए. लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के कारण तस्करों पर दबाव बढ़ा है. इसी दबाव के चलते उन्होंने तस्करी का नया तरीका अपनाया है. पुलिस का मानना है कि अब केवल सीमा पर निगरानी ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि अंतरराज्यीय स्तर पर समन्वित कार्रवाई की भी आवश्यकता होगी.

ओडिशा से आने वाली गांजा तस्करी से जुड़ी सबसे बड़ी घटना वर्ष 2015 में सामने आई थी. 16 अक्टूबर 2015 को पत्थलगांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की शोभायात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान ओडिशा से गांजा लेकर उत्तरप्रदेश की ओर जा रहे तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए अपनी कार तेज रफ्तार से दौड़ा दी. अनियंत्रित हुई कार सीधे शोभायात्रा में घुस गई.इस भीषण हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

घटना के बाद पूरे पत्थलगांव में भारी आक्रोश फैल गया और नगर बंद का आयोजन किया गया. मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई हुई. इसी घटना के बाद प्रशासन ने छत्तीसगढ़-ओडिशा अंतरराज्यीय सीमा पर स्थायी नाकाबंदी लागू करने का निर्णय लिया, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिल रहा है.

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अब संयुक्त रणनीति पर रहेगा जोर

एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह का कहना है कि पुलिस तस्करों की बदलती रणनीति पर लगातार नजर रखे हुए है. मुखबिर तंत्र को और अधिक सक्रिय किया गया है. ओडिशा पुलिस के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ाया जा रहा है. आने वाले समय में संयुक्त रणनीति के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में समन्वित अभियान चलाकर गांजा तस्करी के पूरे नेटवर्क पर प्रहार किया जाएगा. उनका कहना है कि ऑपरेशन आघात के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी स्तर पर तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा.





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