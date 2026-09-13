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60 लाख रुपए का गांजा जब्त, महासमुंद पुलिस की तस्करी पर एक और बड़ी कार्रवाई, गुजरात के 2 आरोपी गिरफ्तार

महासमुंद में 120 किलो गांजा जब्त, ओडिशा से गुजरात ले जा रहे दो तस्कर गिरफ्तार, कंटेनर समेत जब्त सामग्री की कुल कीमत 70 लाख रुपए

Ganja Seized Worth 60 Lakhs
60 लाख रुपए का गांजा जब्त, महासमुंद पुलिस की तस्करी पर एक और बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2026 at 9:35 AM IST

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महासमुंद: ऑपरेशन निश्चय के तहत महासमुंद पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने सर्चिंग के दौरान 120 किलो 60 ग्राम गांजा बरामद किया है. सिंघोड़ा पुलिस ने एनएच-53 स्थित रेहटीखोल के पास एक कंटेनर वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें चार प्लास्टिक बोरियों में बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया था. बरामद गांजे की कीमत करीब 60 लाख 3 हजार रुपये बताई गई है.

ओडिशा से गुजरात जाने की थी तैयारी

पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा की ओर से एक कंटेनर में गांजे की खेप छत्तीसगढ़ के रास्ते गुजरात ले जाई जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस ने रेहटीखोल के पास नाकाबंदी कर संदिग्ध कंटेनर क्रमांक CG06 AV 4815 को रोका.

2 गुजरात के आरोपी गिरफ्तार

वाहन में सवार दो लोगों से पूछताछ के बाद कंटेनर की तलाशी ली गई, जिसमें 120.060 किलो गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने मामले में वसीम शाह (38 साल) निवासी नडियाद, जिला खेड़ा गुजरात और अय्युब खान (56 साल) निवासी बोरसद, जिला आनंद, गुजरात को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपियों ने गांजा संबलपुर, ओडिशा से गुजरात ले जाने की बात बताई है.

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार चेकिंग और कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में हमें सूचना मिली थी. जिसके आधार पर रेहटीखोल में कंटेनर को रोककर कार्रवाई की गई. तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में भी जांच की जा रही है.- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक

जब्त सामान की कुल कीमत 70 लाख

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गांजे के अलावा आरोपियों के दो मोबाइल फोन और तस्करी में इस्तेमाल कंटेनर वाहन को भी जब्त किया. जब्त सामग्री और वाहन की कुल कीमत करीब 70 लाख 8 हजार 500 रुपये आंकी गई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है.

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