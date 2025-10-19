ETV Bharat / state

बिहार में डेढ़ करोड़ का गांजा बरामद, पश्चिम बंगाल से यूपी में होनी थी सप्लाई

मुजफ्फरपुर में हरियाणा की गाड़ी से गांजे की खेप बरामद होने का मामला सामने आया है. गांजे की कीमत 1.25 करोड़ रुपए आंकी गई है.

Muzaffarpur Police
मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार तस्कर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 19, 2025 at 4:05 PM IST

मुजफ्फरपुर: जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. कांटी थाना क्षेत्र के एनएच-57 के पास एक हरियाणा नंबर की कंटेनर गाड़ी से गांजा बरामद किया गया है. बरामद गांजे की कीमत 1.25 करोड़ रुपए आंकी गई है.

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई: मिली जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग की टीम को गांजे के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कंटेनर गाड़ी को रोका और पूछताछ की. पूछताछ में गाड़ी चालक ने पहले कंटेनर को खाली बताया, लेकिन जब टीम ने तलाशी ली, तो उसमें से गांजे से भरे कई बंडल मिले. पुलिस ने मौके से दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है.

1.25 करोड़ के गांजा का बरामद: उत्पाद विभाग के अनुसार, बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए आंकी गई है. प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि यह खेप पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लोड की गई थी और यूपी में सप्लाई की जानी थी.

''टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा नंबर की कंटेनर गाड़ी अवैध मादक पदार्थ की खेप लेकर यूपी की ओर रवाना होने वाली है. इसी सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने एनएच-57 पर नाकाबंदी की और गाड़ी को पकड़ा, जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ''. -दीपक कुमार सिंह, उत्पाद विभाग के प्रभारी

अन्य राज्यों की एजेंसियों से हो रहा समन्वय: उत्पाद विभाग के प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि दोनों तस्करों से पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है. साथ ही उत्पाद विभाग इस मामले में अन्य राज्यों की एजेंसियों के साथ भी समन्वय कर रहा है, ताकि पूरे गिरोह का खुलासा किया जा सके.

