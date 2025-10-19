ETV Bharat / state

बिहार में डेढ़ करोड़ का गांजा बरामद, पश्चिम बंगाल से यूपी में होनी थी सप्लाई

मुजफ्फरपुर: जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. कांटी थाना क्षेत्र के एनएच-57 के पास एक हरियाणा नंबर की कंटेनर गाड़ी से गांजा बरामद किया गया है. बरामद गांजे की कीमत 1.25 करोड़ रुपए आंकी गई है.

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई: मिली जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग की टीम को गांजे के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कंटेनर गाड़ी को रोका और पूछताछ की. पूछताछ में गाड़ी चालक ने पहले कंटेनर को खाली बताया, लेकिन जब टीम ने तलाशी ली, तो उसमें से गांजे से भरे कई बंडल मिले. पुलिस ने मौके से दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है.

1.25 करोड़ के गांजा का बरामद: उत्पाद विभाग के अनुसार, बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए आंकी गई है. प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि यह खेप पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लोड की गई थी और यूपी में सप्लाई की जानी थी.