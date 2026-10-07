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10 बीघा में लगाए गांजे के 7577 पौधे, 12 करोड़ होती आमदनी, NCB–ANTF ने इरादों पर फेरा पानी

गांजे की नष्ट खेती के साथ कार्रवाई करने वाली टीम ( Source - NCB–ANTF )

जोधपुर: प्रदेश में गांजे की बड़े स्तर पर खेती का मामला सामने आया है. फसल की कटाई कर उसे खुर्द–बुर्द करते इससे पहले ही बुधवार को जोधपुर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एंटी नार्को टास्क फोर्स ने करीब 10 बीघा में उगाई गांजे की फसल नष्ट कर दी. इस फसल की बाजार कीमत 12 करोड़ रुपए आंकी गई है.