10 बीघा में लगाए गांजे के 7577 पौधे, 12 करोड़ होती आमदनी, NCB–ANTF ने इरादों पर फेरा पानी
ANTF की टीम ने सादा वस्त्रों में मौक पर पहुंचकर गोपनीय तरीके से गांजे की खेती की निगरानी की.
Published : October 7, 2026 at 9:07 PM IST
जोधपुर: प्रदेश में गांजे की बड़े स्तर पर खेती का मामला सामने आया है. फसल की कटाई कर उसे खुर्द–बुर्द करते इससे पहले ही बुधवार को जोधपुर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एंटी नार्को टास्क फोर्स ने करीब 10 बीघा में उगाई गांजे की फसल नष्ट कर दी. इस फसल की बाजार कीमत 12 करोड़ रुपए आंकी गई है.
'ऑपरेशन शंकर' : एनसीबी के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने बताया कि हमने 'ऑपरेशन शंकर' चलाया. दरअसल, उदयपुर के कोटड़ा में 7577 पौधे खेत में लगाए थे. इनसे 2273 किलो ग्राम गांजा निकलता, जिसकी बाजार में कीमत करीब 12 करोड़ रुपए आंकी जाती. उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पटवारियों को निर्देशित किया गया है कि वे गिरदावरी के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करें और मादक फसल की संदिग्ध खेती पाए जाने पर तत्काल गिरदावर एवं तहसीलदार को सूचित करें. एनसीबी जोधपुर, ANTF राजस्थान एवं राजस्थान पुलिस की टीमों ने मिलकर 'ऑपरेशन शंकर' के तहत उदयपुर के तहसील कोटड़ा अंतर्गत नयावास गांव में अवैध रूप से की जा रही गांजे की खेती का पता लगाकर कार्रवाई की. इस संबंध में NCB जोधपुर द्वारा मामला दर्ज किया गया है.
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गोपनीय तरीके से की निगरानी : आईजी विकास कुमार ने बताया कि एएनटीएफ टीम को आसूचना मिली कि उदयपुर जिले के कोटडा थाना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा खेत में अवैध रूप से गांजे की फसल लगा रखी है. इस पर ANTF टीम द्वारा सादा वस्त्रों में मौक पर पहुंचकर गोपनीय तरीके से निगरानी की गई. गांजे की खेती को गंभीरता से लेते हुए ANTF की भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं जयपुर टीमों ने आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करना शुरू किया. प्रभावी कार्रवाई के लिए एनसीबी को भी साथ लिया गया. टीमों ने लगभग 10 बीघा में उगे करीब 12 करोड़ रुपए के गांजे को नष्ट किया.
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फसल रातों-रात काटने का प्रयास: आईजी ने बताया कि कार्रवाई से पहले रात के समय संदिग्ध गतिविधियों और आहट की जानकारी मिलने पर अवैध खेती करने वालों ने फसल को रातों-रात काटकर मौके से हटाने का प्रयास किया. लेकिन ANTF की टीमें पहले से सतर्क थीं. टीमों की मुस्तैदी के चलते फसल को जल्दबाजी में काटकर हटाने का प्रयास सफल नहीं हो सका. बाद में संयुक्त कार्रवाई कर खेत में खड़ी गांजे की फसल को उखाड़कर नष्ट किया गया.