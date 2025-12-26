ETV Bharat / state

बस्तर में गांजा तेल की तस्करी, इंटरनेशनल तस्कर गिरफ्तार, 52 लाख का माल बरामद

बस्तर की जगदलपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है.

Jagdalpur Crime News
जगदलपुर पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 26, 2025 at 9:21 PM IST

2 Min Read
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में जगदलपुर पुलिस लगातार नशे के सौदागारों पर कार्रवाई कर रही है. यहां बीते गांजा तस्करों और गांजा तेल की तस्करी करने वालों पर लगातार एक्शन हो रहा है. इस बार बोधघाट पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने अंतरराज्यीय तस्कर को दबोचा है. जिसके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित हशीश ऑयल (गांजा का तेल) बरामद किया गया है. जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 52 लाख 12 हजार 500 रुपये बताई जा रही है.

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

गांजा तेल की तस्करी पर एक्शन लेते हुए जगदलपुर पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि ​पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. सीएसपी सुमित कुमार ने आगे बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक शख्स जगदलपुर के झंडापारा चौक पर नशीला सामान बेच रहा है. इस सूचना पर कार्रवाई की गई. पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी की और संदिग्ध शख्स को पकड़ लिया.

जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार (ETV BHARAT)

ओडिशा का निकला आरोपी

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी ओडिशा का रहने वाला है. वह ओडिशा के कोरापुट का निवासी है. आरोपी के बैग से दो प्लास्टिक की बोतलें बरामद हुईं. जिनमें गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ भरा था. फॉरेंसिक जांच के बाद इसकी पुष्टि हशीश ऑयल के रूप में हुई. पुलिस ने कुल 4.170 किलोग्राम नशीला तेल जब्त किया है.

आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस अब इस तस्करी के पीछे जुड़े अन्य नेटवर्क और स्थानीय संपर्कों की गहन जांच कर रही है ताकि बस्तर में फैल रहे नशे के जाल को पूरी तरह खत्म किया जा सके- सुमित कुमार, सीएसपी, जगदलपुर

जगदलपुर पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद यह साफ कर दिया है कि वह नशे को लेकर गंभीर है. आने वाले दिनों में गांजा तस्करी पर इसी तरह कठोर कार्रवाई होती रहेगी.

