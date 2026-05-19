ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में गैंगस्टर्स से पुलिस की मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, विदेशी आकाओं के निर्देश पर करते थे वारदात

चंडीगढ़ में सेक्टर 43 बस स्टैंड के पीछे गैंगस्टर्स और पुलिस में मुठभेड़ के बाद तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है.

Gangsters and police clash behind Sector 43 bus stand in Chandigarh three accused arrested
चंडीगढ़ में गैंगस्टर्स से पुलिस की मुठभेड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 19, 2026 at 10:49 PM IST

|

Updated : May 19, 2026 at 11:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : शहर में ऑपरेशन सेल और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हो गई. सेक्टर-43 बस स्टैंड के पीछे हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से ग्लॉक 9 mm, जिगाना पिस्टल समेत कई हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं.

पुलिस को सूचना मिली : पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी विदेश में बैठे गैंगस्टर डोनी बल और मोहब्बत रंधावा गैंग के लिए काम करते थे. ऑपरेशन सेल को सूचना मिली थी कि तीन युवक हथियारों के साथ चंडीगढ़ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं और सेक्टर-43 के पास कार स्नैचिंग की योजना बना रहे हैं. इसके बाद पुलिस टीम ने इलाके में ट्रैप लगाया.

चंडीगढ़ में गैंगस्टर्स से पुलिस की मुठभेड़ (ETV Bharat)

पुलिस पर फायरिंग : जैसे ही पुलिस ने युवकों को रोकने की कोशिश की तो आरोपी जंगल वाले हिस्से की तरफ भागने लगे. इस दौरान दो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की. मुठभेड़ के दौरान ऑपरेशन सेल के एक जवान की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोली भी लगी, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ. कुछ देर बाद तीनों आरोपियों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया.

एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए निर्देश लेते थे : एसपी ऑपरेशन गीतांजलि खंडेलवाल ने बताया कि आरोपी विदेशी गैंगस्टरों के संपर्क में थे और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए निर्देश लेते थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये लोग कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी कपूरथला में गैंगस्टर गोपी निज्जर की हत्या के मामले में भी शामिल थे. गिरफ्तार आरोपियों में प्राभजोत सिंह, जोबनप्रीत सिंह और अजय पाल सिंह शामिल हैं. इनमें से दो आरोपी सीधे शूटआउट में शामिल थे, जबकि तीसरे आरोपी ने हथियार उपलब्ध करवाए थे. तीनों के खिलाफ सेक्टर-36 थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में गैंगस्टर पर बुलडोजर एक्शन, कौशल चौधरी का अवैध साम्राज्य ज़मीदोज़

ये भी पढ़ें : रोहतक कोर्ट में फायरिंग मामला: सूबतों के अभाव में गैंगस्टर राजेश समेत 8 बरी

ये भी पढ़ें : ट्राईसिटी में गैंगस्टर नेटवर्क ध्वस्त, ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत 5 आरोपी गिरफ्तार, पाक कनेक्शन आया सामने

Last Updated : May 19, 2026 at 11:00 PM IST

TAGGED:

CHANDIGARH GANGSTERS POLICE CLASH
CHANDIGARH ENCOUNTER
CHANDIGARH POLICE
चंडीगढ़ में गैंगस्टर्स से मुठभेड़
CHANDIGARH GANGSTERS POLICE CLASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.