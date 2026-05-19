चंडीगढ़ में गैंगस्टर्स से पुलिस की मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, विदेशी आकाओं के निर्देश पर करते थे वारदात
चंडीगढ़ में सेक्टर 43 बस स्टैंड के पीछे गैंगस्टर्स और पुलिस में मुठभेड़ के बाद तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : May 19, 2026 at 10:49 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 11:00 PM IST
चंडीगढ़ : शहर में ऑपरेशन सेल और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हो गई. सेक्टर-43 बस स्टैंड के पीछे हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से ग्लॉक 9 mm, जिगाना पिस्टल समेत कई हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं.
पुलिस को सूचना मिली : पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी विदेश में बैठे गैंगस्टर डोनी बल और मोहब्बत रंधावा गैंग के लिए काम करते थे. ऑपरेशन सेल को सूचना मिली थी कि तीन युवक हथियारों के साथ चंडीगढ़ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं और सेक्टर-43 के पास कार स्नैचिंग की योजना बना रहे हैं. इसके बाद पुलिस टीम ने इलाके में ट्रैप लगाया.
पुलिस पर फायरिंग : जैसे ही पुलिस ने युवकों को रोकने की कोशिश की तो आरोपी जंगल वाले हिस्से की तरफ भागने लगे. इस दौरान दो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की. मुठभेड़ के दौरान ऑपरेशन सेल के एक जवान की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोली भी लगी, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ. कुछ देर बाद तीनों आरोपियों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया.
एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए निर्देश लेते थे : एसपी ऑपरेशन गीतांजलि खंडेलवाल ने बताया कि आरोपी विदेशी गैंगस्टरों के संपर्क में थे और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए निर्देश लेते थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये लोग कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी कपूरथला में गैंगस्टर गोपी निज्जर की हत्या के मामले में भी शामिल थे. गिरफ्तार आरोपियों में प्राभजोत सिंह, जोबनप्रीत सिंह और अजय पाल सिंह शामिल हैं. इनमें से दो आरोपी सीधे शूटआउट में शामिल थे, जबकि तीसरे आरोपी ने हथियार उपलब्ध करवाए थे. तीनों के खिलाफ सेक्टर-36 थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
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